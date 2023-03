Energia, una buona notizia: la bolletta del gas cala di un altro 3 per cento a febbraio

La riduzione per il mese di febbraio, secondo Arera, si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno. La spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) risulta di circa 1.666,23 euro: +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022). Come previsto dalla Legge Bilancio, per il I trimestre 2023 Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Confermata anche la riduzione della componente UG2 per i consumi gas fino a 5.000 metri cubi all’anno (cioè la compensazione alle imprese dei costi di commercializzazione); e la riduzione Iva sul gas al 5%. Plaude Coldiretti: “Il calo della bolletta del gas è un segnale importante per imprese e famiglie. Costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo”.

Codacons e Coldiretti: il calo del gas ha un importante effetto a cascata

Ma il calo del gas ha un importante effetto a cascata – si ricorda – sull’intera economia. A partire dal costo dei concimi che torna ai livelli pre-guerra con una riduzione del 40% rispetto al 2022; salvando le imminenti semine nelle campagne italiane. I concimi di sintesi (azotati, fosfatici o potassici) sono, infatti, ottenuti con procedimenti fortemente energivori. E l’Italia è dipendente dall’estero per la produzione di questi prodotti. Dopo il gas le aspettative – conclude la Coldiretti – ora sono buone con la previsione di sensibili riduzioni anche per le bollette dell’elettricità del prossimo trimestre”. Tira un sospiro di sollievo anche il Codacons. “Bene il calo delle bollette del gas registrato dall’Arera. Con le nuove tariffe la spesa sul mercato tutelato si attesterà sui 1.210 euro annui. Con un risparmio di circa 181 euro a famiglia rispetto alle tariffe in vigore a gennaio. Se si guarda al 2022, quando la bolletta media è stata pari a 1.866 euro a nucleo, la minore spesa per il gas sarà di circa 656 euro a famiglia”. Il Codacons fa rilevare: “Anche le tariffe dell’energia elettrica per il secondo trimestre del 2023 registreranno una diminuzione in virtù della discesa dei prezzi sui mercati internazionali; ma sulle bollette di luce e gas degli italiani incombe l’incognita degli oneri di sistema”, avverte l’associazione.