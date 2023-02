Gas, a gennaio bolletta giù del 34,2%. Meloni: «Iniziamo a vedere i frutti dei nostri interventi»

A gennaio il gas cala, e di tanto: la diminuzione della bolletta di questo mese rispetto a quella di dicembre è, infatti, del 34,2%. A comunicarlo è stata l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel consueto report sui costi e i consumi per le famiglie ancora in tutela, nel quale ricorda anche le agevolazioni introdotte con la legge di Bilancio. «Siamo intervenuti in maniera massiccia, sull’energia abbiamo investito la maggioranza delle nostre risorse», ha ricordato il premier Giorgia Meloni, dicendosi «ottimista» perché «la battaglia sta dando i suoi risultati, il prezzo del gas è sceso. Già dalle prossime bollette che arriveranno sul mercato tutelato ci sarà un taglio significativo».

Meloni: «La battaglia sui costi dell’energia sta dando i suoi risultati»

Dunque, «per ora la situazione mi pare sotto controllo», ha proseguito Meloni, ospite di Dritto e Rovescio, non nascondendo comunque che «la situazione è molto complessa, stiamo conoscendo l’inflazione, un tema che negli ultimi non abbiamo affrontato, ora è tutto un domino».

Il presidente di Arera: «Possiamo guardare avanti con maggiore ottimismo»

Ma a confermare che «possiamo sicuramente guardare avanti con qualche elemento di maggior ottimismo rispetto a un paio di mesi fa», ha commentato il presidente di Arera, Stefano Besseghini. «È ancora possibile una coda dell’inverno e un periodo freddo, ma gli stoccaggi sono superiori ai loro dati medi storici», ha spiegato ai microfoni di SkyTg24, pur mantenendo anche lui un profilo cauto perché «fare previsioni è sempre un esercizio complicato» e che «le sorprese possono esserci sempre», specie in riferimento a un contesto geopolitico complesso come quello attuale. Ma, ha poi precisato, «già dall’ultima decade di dicembre sui mercati abbiamo registrato una significativa contrazione dei prezzi e un po’ l’abbiamo intercettata a fine dicembre con la bolletta dell’elettrica e ora con la bolletta del gas di gennaio che è un mese importante per i consumi del gas».

Il calo della bolletta del gas, «un’ottima notizia per famiglie e imprese»

È stato poi il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a sottolineare che «stiamo mettendo in sicurezza i risparmi delle famiglie: con una manovra rivolta a contenere l’impatto della tempesta sui mercati energetici, con il tetto al prezzo del gas ottenuto in Europa, con una strategia energetica che potrà rendere il nostro Paese l’interlocutore principale in Europa e nel Mediterraneo». Di «ottima notizia per tutti i consumatori» e «anche e soprattutto per le imprese», ha poi parlato il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto. «Senza giri di parole possiamo dire che questa è una vittoria del governo Meloni», ha quindi sottolineato l’esponente di FdI, mentre è stata la collega sottosegretario al ministero dell’Economia, Lucia Albano, a chiarire che il lavoro non è finito: «Per mettere al riparo famiglie e imprese da eventuali fiammate future dei prezzi è in corso un tavolo tecnico al Mef per adottare nuove forme di bollette che premino i consumatori più virtuosi. Ci indirizziamo – ha aggiunto – verso un graduale ritorno alla normalità».

La soddisfazione delle associazioni di consumatori: risparmi per 772 euro

Soddisfazione per i dati rilasciati da Arera sul calo della bolletta del gas è stata espressa dalle associazioni dei consumatori. Il Codacons ha quantificato in 772 euro a famiglia su base annua il risparmio generato dall’attuale riduzione del prezzo del gas rispetto a dicembre. Dunque, un dato «sicuramente positivo», che «alleggerisce la spesa energetica degli italiani in un periodo in cui i consumi di gas da parte delle famiglie sono elevatissimi». «Finalmente le tariffe del gas tornano a scendere», ha poi commentato Federconsumatori, sottolineando che per i cittadini è «una boccata di ossigeno», sebbene non si debba abbassare la guardia.