È morto l’ex terrorista Pierluigi Concutelli, “l’uomo nero” che uccise il giudice Occorsio

È morto a Roma Pierluigi Concutelli, l’ex terrorista nero condannato all’ergastolo per l’omicidio, nel 1976, del giudice Vittorio Occorsio. Concutelli, che aveva 79 anni, era stato in Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata. Era malato da tempo: dopo aver trascorso quasi metà della sua vita in carcere, aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute, ma nel 2015 la Cassazione gli negò la libertà condizionata in quanto, scrissero i giudici, «non si era mai ravveduto». Si è spento nella sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari.

La lotta armata e il carcere

Soprannominato “il Comandante” negli anni della lotta armata, Concutelli fu arrestato nel febbraio del 1977 dall’antiterrorismo. Era entrato in clandestinità qualche anno prima, nella prima metà degli anni Settanta, passando dalle risse in strada con i militanti di sinistra a un’escalation di violenza culminata, ma non esaurita, con l’omicidio Occorsio: fra i quattro ergastoli che gli furono comminati ci sono anche quelli per gli omicidi in carcere di Ermanno Buzzi e Carmine Palladino, colpiti perché accusati di collaborare con gli inquirenti.

“Io, l’uomo nero”: così Pierluigi Concutelli raccontò la sua storia

Concutelli ha raccontato la sua vicenda nel libro Io, l’uomo nero, scritto con il giornalista Giuseppe Ardica. Un volume in cui Concutelli, «pluriergastolano, ex terrorista nero ed ex comandante militare del Movimento Politico Ordine Nuovo», si raccontò «senza sconti», come ricorda la stessa sinossi del libro.