Crotone, scafisti come kapò nazisti: “Decidevano loro chi poteva salire dalla stiva per respirare”

Si terrà questa mattina, presso il carcere minorile di Catanzaro, l’interrogatorio di garanzia di Hassnan I., il pakistano di 17 anni arrestato domenica, insieme con altri due scafisti, con l’accusa di avere guidato l’imbarcazione naufragata domenica mattina. Secondo i magistrati il ragazzo, insieme con Arslan Khalid, anche lui pakistano, il cui arresto è stato convalidato ieri, avrebbe gestito “gli spostamenti dei migranti in territorio turco fino all’imbarco sulla prima imbarcazione”. Inoltre per i pm sarebbe stato colui a “gestire i migranti a bordo dell’imbarcazione su direttiva degli scafisti”. Intanto infuria la polemica sui presunti allarmi non recepiti dalla Guardia Costiera.

Strage di Crotone, gli ordini degli scafisti ai passeggeri

“A volte scendeva uno degli scafisti nella stiva – raccontano i superstiti come si legge nel provvedimento di fermo – e ci diceva di non fare rumore. In più l’ho visto spesso fare dei video a bordo con il suo telefono. C’è anche una fotografia allegata agli atti in cui si vede il ragazzo nella parte superiore della imbarcazione in navigazione “distante dal resto dei migranti, desumendo una certa libertà di movimento anche a prua del natante”, scrivono gli inquirenti. Un altro superstite racconta di Hassnan: “come il membro dell’equipaggio che gestiva i movimenti dei migranti a bordo delle imbarcazioni assieme agli scafisti. Lui prendeva le persone dalla stiva e le portava sopra per farle prendere aria. Per fumare una sigaretta dovevo chiedere permesso a lui. Lo vedevo speso con gli altri membri dell’equipaggio. Lui stava insieme al siriano nella prima imbarcazione e poi entrambi sono passati sulla seconda imbarcazione”.

Mattarella alla camera ardente delle vittime

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso questa mattina a Crotone dove andrà a rendere omaggio alle 67 vittime del naufragio di Steccato di Cutro di domenica mattina. Il Capo dello Stato si recherà anche brevemente in ospedale dove salterà alcuni dei superstiti rimasti feriti.