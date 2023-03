Cpac, la delegazione di Fdi dall’ambasciatrice italiana a Washington: temi e impegno nelle relazioni Italia-Usa

I parlamentari di Fratelli d’Italia presenti a Washington in occasione del Cpac, C. Fidanza, F.Mollicone, M. Rotelli, P. Ambrogio, G. Caramanna, A. Di Giuseppe, A. Giordano, E. Leonardi, P. Marcheschi, F. Pietrella, S. Petrucci e F. Roscani, hanno incontrato l’ambasciatrice italiana a Washington Mariangela Zappia. Il lungo ed interessante colloquio ha avuto luogo nella sede dell’ambasciata d’Italia e si è incentrato sui temi di maggior interesse nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Risposta europea al piano anti-inflazione Usa, crisi ucraina, sfida con la Cina, valorizzazione della nostra comunità italoamericana, relazioni commerciali, culturali e turistiche transatlantiche, difesa del Made in Italy e contrasto all’italian sounding. Sul tema dello sviluppo degli investimenti americani in Italia, per i quali è stato confermato un grande interesse, si è auspicata la velocizzazione della giustizia e lo snellimento della burocrazia. Sono queste le priorità di un impegno che verrà continuato senza sosta.