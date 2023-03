Chi sono i dem e i grillini che hanno inguaiato gli italiani votando sì alla follia green sulla casa

Pd e M5s riuniti. Vale la pena conoscere l’identità di coloro ai quali dobbiamo dire “grazie” se l’implemetazione verde delle case verrà fatta sulla pelle soprattutto degli italiani. Perché la sinistra e i socialisti europei e italiani, insieme ai grillini ce l’hanno messa tutta per inguaiarci. Manderemo a loro tra una manciata di anni il conto per le spese di ristrutturazione?

Chi sono i tifosi della follia green: Moretti, Picierno, Tinagli, Pisapia e…

Nell’elenco di chi si è allineato al diktat ritroviamo vecchie e nuove facce di bronzo nel gruppo dei Socialdemocratici: c’è l’ex-sindaco di Milano Giuliano Pisapia, l’ex vicesegretaria del Pd Irene Tinagli, Alessandra Moretti, Pina Picierno, l’economista dem Elisabetta Gualmini, ognipresente nei talk show. Troviamo tra coloro che ci hanno inguaiato i dem Pietro Bartolo, divenuto famoso quando era medico a Lampedusa, l’ex ministro delle Politiche agricole Paolo De Castro, l’esponente dell’ala sinistra Massimiliano Smeriglio e l’ex procuratore antimafia Franco Roberti. A completare il quadro Caterina Chinnici e la transfuga grillina Daniela Rondinelli. Patrizia Toia, Achille Variati e aoltri esponenti dem.

Casa, tra dem e grillini pure Giarrusso

E il quotidiano La Verità di Belpietro a pubblicare l’elenco dei “tifosi” della patrimoniale sulla casa. Tra i Verdi ci sono i tre eurodeputati italiani, tre transfughi grillini: Ignazio Corrao, Rosa D’Amato e Piernicola Pedicini. E tra i grillini, nel gruppo dei non iscritti si segnala il sì alla direttiva dell’ex Iena Dino Giarrusso; reduce dalla figuraccia di aderire al Pd, con sollevazione popolare del popolo dem. “Altri non iscritti italiani che hanno votato sì sono stati i pentastellati Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Maria Angela Danzì, Laura Ferrara, Mario Furore, e Sabrina Pignedoli”. Ora inizia una partita delicata per rovesciare il risultato, per ira compromesso da chi gioca contro gli interesssi degli italiani.