Capitale italiana della Cultura 2025: ecco le 10 città finaliste e il calendario delle audizioni al Mic

Sono 10 le città italiane che hanno presentato il dossier di candidatura al Ministero della Cultura per il titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025.

Le audizioni dei 10 progetti finalisti per la selezione della Capitale italiana della Cultura 2025 si terranno a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo Venezia, lunedì 27 e martedì 28 marzo. Lo comunica il Mic in una nota nella quale sottolinea che “le singole proposte progettuali saranno illustrate alla Giuria, presieduta dal presidente Davide Maria Desario e composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Le città avranno a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguita da una sessione di ulteriori 30 minuti per le domande della commissione”.

Questo il calendario delle audizioni: 27 marzo, ore 9.00–10.00 Agrigento ‘Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali’; ore 10.15–11.15 Aosta ‘Aostæ Città Plurale’; ore 11.30–12.30 Assisi (Perugia) ‘Creature e creatori’; ore 14.00–15.00 Bagnoregio (Viterbo) ‘Essere Ponti’; ore 15.15–16.15 Monte Sant’Angelo (Foggia) ‘Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino’; 28 marzo: ore 9.00–10.00 Orvieto (Terni) ‘Meta meraviglia la cultura che sconfina’ ore 10.15–11.15; Pescina (L’Aquila) ‘La cultura non spopola’; ore 11.30–12.30 Roccasecca (Frosinone) ‘Vocazioni. La cultura e la ricerca della felicità’; ore 14.00–15.00 Spoleto (Perugia) ‘La cultura genera energia’; ore 15.15–16.15 Asti ‘Dove si coltiva la cultura’. Diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della cultura.

Il titolo di Capitale Italiana della Cultura nasce dalla vivace e partecipata competizione che culminò il 17 ottobre 2014 nella designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’impegno, la creatività e la passione che avevano portato le sei finaliste a costruire dei dossier di candidatura di elevata qualità progettuale convinsero il Governo a proclamare le altre cinque concorrenti, ossia Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena, Capitali Italiane della Cultura 2015 e a indire contestualmente una selezione per individuare, a partire dal 2016, la città meritevole di questo titolo. La prima prescelta fu Mantova, a cui seguirono Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018 e Parma nel 2020, titolo prorogato anche nel 2021 a causa dell’emergenza pandemica. L’edizione del 2022 è andata a Procida, nel 2023 sarà il turno di Bergamo e Brescia mentre nel 2024 andrà a Pesaro.Ecco l’elenco delle città che hanno presentato la domanda per il 2025, con il relativo titolo del dossier: