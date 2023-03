Asse Cina-Russia: Xi Jinping in visita a Mosca da lunedì. Con Putin firmerà intesa per “una nuova era”

Asse Mosca-Pechino. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, in visita la prossima settimana a Mosca, firmeranno due dichiarazioni congiunte. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, spiegando che Russia e Cina firmeranno anche altri dieci accordi.

Putin e Xi Jinping firmeranno 10 accordi

“I leader firmeranno una dichiarazione congiunta sull’approfondimento delle relazioni di partenariato globale e cooperazione strategica. Che entrano in una nuova era”, ha spiegato Ushakov. Lla seconda, più strategica, riguarda lo sviluppo di aree chiave della cooperazione economica russo-cinese fino al 2030.

Il presidente cinese in visita a Mosca

Sarà una visita “all’insegna dell’amicizia, della cooperazione e della pace”. Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in dichiarazioni riportate dall’agenzia cinese Xinhua. Seguite all’annuncio ufficiale del viaggio di Xi in Russia previsto da lunedì a mercoledì prossimi.

Ucraina, il Cremlino: gli Usa rinuncino a fantasie

Intanto dal Cremlino arriva un altoltà agli Usa sul New Start. “Se gli sono davvero interessati a cooperare con noi sul controllo degli armamenti, farebbero meglio ad iniziare a mettere da parte le fantasie su una ‘sconfitta strategica’ della Russia. E riconoscere che non c’è alternativa alla presa in considerazione degli interessi russi nel campo della sicurezza”. Così il viceministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dalla Tass.

New Start, la Casa Bianca mente

Le dichiarazioni americane circa l’invalidità della sospensione della partecipazione di Mosca al New Start sono fasulle, ha aggiunto. “Consideriamo queste accuse come un elemento dell’attuale campagna di propaganda politica degli Stati Uniti. Il cui obiettivo è costringere la Russia a ripristinare lo Start e preservare la possibilità per Washington di controllare senza ostacoli il nostro arsenale strategico”.