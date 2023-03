Anarchici, Venezia teme il peggio per il corteo non autorizzato: serrande giù e 700 agenti schierati

Venezia blindata per il corteo degli anarchici. Già alle 08.30 in campo Santa Margherita. Molti gli esercenti che già nella prima mattina hanno abbassato le saracinesche e tolto tutti i plateatici. Sono 700 gli uomini delle forze dell’ordine che presidiano dal primo mattino Venezia in vista della manifestazione non autorizzata delle 15 in Campo Santa Margherita. In altre città come Milano e Torino la chiamata alla solidarietà contro il carcere in regime duro del 41 bis disposto per Alfredo Cospito, e da lui contestato con uno sciopero della fame, ha portato a guerriglie e distruzioni. La manifestazione è stata organizzata in solidarietà con Juan Antonio Sorreche Fernandez, il cittadino spagnolo condannato in primo grado a 28 anni dal Tribunale di Treviso per l’attentato dinamitardo compiuto nel 2018 contro il K3, la sede di Villorba della Lega trevigiana.

Cartoni e scotch sulle vetrine dei negozi

Si teme un sabato drammatico e una vandalizzazione della città. Alcuni esercenti – raccontano le cronache del Gazzettino e del Messaggero- stanno cercando di posizionare alcune protezioni, scotch, cartoni, plastica, che posizionano sulle vetrate di negozi e locali. Gli arrivi dei manifestanti, corteo annunciato ma non autorizzato, preoccupano. Volantini che da giorni sono affissi in centro storico recitano: «La guerra non viene più dichiarata ma perseguita. Il prossimo 28 marzo si svolgerà a Venezia il processo d’Appello contro il compagno anarchico Juan Sorroche. Alfredo Cospito seppellito vivo con il 41 bis, altri compagni e compagne condannati al carcere a vita. Sono i riflessi di una condizione riassumibile in tre parole: siamo in guerra».

Alta tensione a Venezia, i controlli

Per tutta la notte scorsa sono proseguiti i controlli mirati sugli arrivi nella città lagunare, sia sul Ponte della libertà che in stazione. Al momento nessuna persona è stata respinta. Lunghe code di auto lungo il ponte che collega la città storica alla terraferma si erano formate già ieri sera. A Venezia è alta la tensione per il possibile arrivo di circa 200 anarchici, anche da fuori Italia. Per questo il piano di sicurezza elaborato nei giorni scorsi prevede di chiudere i manifestanti nel campo, bloccando ogni via di accesso.

Cordone di sicurezza in stazione a Venezia

Intorno ale 12.44 hanno iniziato ad arrivare i primi manifestanti nella stazione di Santa Lucia a Venezia. L’attenzione è molto alta, tant’è che le forze dell’ordine hanno predisposto un cordone di sicurezza davanti allo scalo ferroviari con poliziotti, carabinieri e finanzieri in tenuta antisommossa.