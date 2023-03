Anarchici, la violenza arriva anche negli Usa: bomba carta contro il consolato italiano a New York

Una bomba carta è stata lanciata davanti al consolato italiano a New York da un gruppetto di otto anarchici a volto coperto che inneggiavano alla causa di Alfredo Cospito. Dunque, dopo i numerosi attentati e azioni dimostrative in Europa, i sodali di Cospito fanno la loro comparsa anche Oltreoceano.

La bomba carta degli anarchici contro il consolato italiano a New York

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, l’episodio si è verificato ieri pomeriggio e non sono stati registrati danni a cose o persone. Il gruppo ha anche acceso dei fumogeni e attaccato all’impalcatura di un palazzo poco distante uno striscione con la scritta: “NYC to Milano vive Alfredo Cospito”. Sullo striscione era anche disegnato un tricolore in fiamme. Inoltre, nelle vicinanze del consolato sono stati trovati un altro striscione e scritte inneggiati a Cospito e all’anarchia.

I precedenti contro le sedi diplomatiche in Europa

Negli ultimi mesi le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero hanno visto un’escalation di attacchi, tanto da portare a un innalzamento del livello di allarme. Gli attacchi, però, finora si erano concentrati in Europa, a partire dal primo attentato di inizio dicembre: le molotov che ad Atene hanno mandato in fiamme l’auto del primo consigliere d’Ambasciata, Susanna Schlein, sorella di Elly, e che ne hanno seriamente messo a rischio la vita, tanto che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiarì che era «viva per miracolo».