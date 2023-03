Allarme siccità, Marsilio: “Con i fondi del Pnrr investiremo in acquedotti e impianti obsoleti”

“Il tema dell’acqua è davvero una priorità assoluta. Ogni goccia d’acqua deve finire per dissetare le nostre colture. E non deve andare dispersa in eccessi di irrigazione e sprechi dovuti a tubature obsolete. La Regione Abruzzo grazie anche ai fondi del Pnrr ha messo insieme qualche centinaio di milioni da investire in acquedotti e impianti irrigui”. Parola di Marco Marsilio, intervenuto ad Avezzano a un convegno di Coldiretti e Anbi sul tema.

Siccità, Marsilio: l’acqua è una priorità assoluta

“Si tratta di uno sforzo senza precedenti”, ha aggiunto il governatore dell’Abruzzo. “Che stiamo facendo per mettere riparo a un sistema irriguo, è il caso di dirlo, che faceva acqua da tutte le parti”. Un momento di confronto con le forze politiche e gli addetti ai lavori per affrontare le problematiche più importanti collegate alla risorsa idrica. Dai cambiamenti climatici che, a causa della siccità, influenzano la produzione agricola alla gestione dei consorzi di bonifica. Dalla possibilità di accedere a finanziamenti pubblici alla necessaria riqualificazione delle strutture esistenti.

“Con i soldi del Pnrr investiremo in acquedotti e impianti obsoleti”

“L’intero continente europeo – ha proseguito Marsilio – è coinvolto da questa emergenza. Domani sarò a Bruxelles per una tre giorni di seduta plenaria. Dove tornerò a sollevare questa priorità affinché si guardi con più attenzione verso questi temi. E questo si traduca in massicci investimenti, nella possibilità di fare invasi e impianti irrigui. Ottimizzando la risorsa irrigua e fare in modo che nessuna goccia d’acqua vada più sprecata con tubature vecchie e mal-gestite. E gli impianti irrigui possano essere modernizzati e digitalizzati. È questa una delle nostre priorità di mandato”. In particolare Marsilio ha parlato della realizzazione della rete irrigua del Fucino. Un’infrastruttura chiave per l’agricoltura abruzzese e per il territorio marsicano. “Per la quale stiamo procedendo con le progettazioni. Ed entro l’anno, potremo avviare la gara d’appalto per iniziare i lavori”.

Zaia pensa alla desalinizzazione dell’acqua del mare

Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, annuncia a breve un’ordinanza contro lo spreco dell’acqua. E non esclude imponenti opere. Tra le alternative, se la siccità dovesse permanere, il presidente del Veneto non esclude l’impiego di impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare. “Abbiamo una risorsa, il mare, che non dobbiamo più guardare distrattamente. Bisogna però capire quanto ci costerà il bilancio energetico.Perché trasformare l’acqua salata in acqua dolce richiede energia. Ma se riusciamo, anche con le fonti rinnovabili, mettere in piedi un sistema che ci porta ad un’economia circolare perché no? Lo fanno gli israeliani, lo fanno altri paesi città come Dubai dove ci sono giardini, palme e tutto ciò è sostenuto dalla desalinizzazione”.