Al via la Fiera del libro per ragazzi di Bologna: le sfide del presente e l’omaggio al ’900 con Calvino

La Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna apre i battenti oggi nel segno di 60 anni di edizioni e di un rinnovato amore per l’editoria destinata a infanzia e giovani. Un punto di forza di sempre, declinato alle nuove sfide della modernità. Un ritorno nel segno dei grandi temi che scandiscono il presente, senza dimenticare il doveroso tributo ai maestri del settore.

Al via oggi la Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna

E allora, un grande omaggio allo scrittore Italo Calvino nel centenario della nascita. Un’iniziativa dedicata all’Ucraina, con Tales of EUkraine (libri bilingue per i bambini e i ragazzi ucraini rifugiati in Europa). Convegni sulla censura nei libri per bambini e sull’intelligenza artificiale. I grandi premi per la letteratura dell’infanzia. Insomma, la Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna (Bologna Children’s Book Fair) celebra i 60 anni con nuovi progetti e 325 eventi. Tutti in calendario da oggi (lunedì 6) a giovedì 9 marzo. E sempre all’insegna dello slogan: Still rocking at 60!.

Alla Fiera internazionale del libro per ragazzi 90 Paesi del mondo e la Grecia “ospite d’onore”

Nei padiglioni di Bologna Fiere saranno presenti oltre 1.400 espositori provenienti da circa 90 Paesi e regioni del mondo. Con la Grecia paese ospite d’onore. E grandi nomi dell’illustrazione mondiale e dell’editoria per bambini e ragazzi. Sono attesi in fiera tra gli altri: Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rotraut Susanne Berner, Marc Boutavant, Rebecca Dautremer, Laura Carlin, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Leonard Marcus, Manuel Marsol, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Roger Mello, Elena Odriozola, Martin Salisbury, Alessandro Sanna, Axel Scheffler, Susanna Tamaro, Klaas Verplancke.

Il tributo a Italo Calvino

La Fiera renderà un tributo a uno tra i protagonisti assoluti della letteratura italiana del Novecento con la mostra Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino che esporrà 120 illustrazioni ispirate alla produzione del grande autore, tra opere di importanti artisti già pubblicate, e quelle inedite vincitrici di un concorso internazionale promosso dalla fiera.