8 marzo, “l’Urlo del silenzio”: dibattito a Roma su femminicidio e violenza psicologica

Femminicidi, violenze psicologiche, abusi e prostituzione. Domani, in occasione dell’8 marzo, a Roma presso l’auditorium John Coltrane (ore 17 in viale della Primavera 4) si terrà un incontro dibattito per ricordare le donne vittime di femminicidio. E accendere i riflettori su un fenomeno tristemente in crescita. Il nome dell’evento “L’urlo del silenzio” dà il titolo alla giornata promossa da Lorena Vinzi, consigliera di Fratelli d’Italia del V municipio.

Un’occasione preziosa per parlare e interrogarsi sul dramma della violenza di genere. Che spesso avviene nel silenzio generale, alimentato anche dalla paura delle vittime di denunciare. Un elemento sul quale la politica deve intervenire con forza. Molte donne non hanno il coraggio di denunciare per una miscela di cause, psicologiche e non solo. Molte sperano che l’uomo cambierà o non hanno risorse economiche per affrontare il percorso giudiziario. Altre ancora perché pensano così di preservare i figli. C’è tanto da fare, soprattutto al livello culturale. Tenendo conto anche dell’impatto dovuto all’immigrazione clandestina. Alcune forme di violenza, purtroppo, vengono ancora oggi giustificate con la fede.

Esperti, avvocati e politici all’evento promosso da FdI

All’evento, corredato da video e testimonianze, partecipano avvocati, esperti e politici. Modera il dibattito la giornalista del Secolo Gloria Sabatini. Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Marco Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Vincent Oseghale, condannato all’ergastolo. Che affronterà il tema della prostituzione e della mafia nigeriana. Prenderanno poi la parola l’avvocato Virginia Cucurachi sul tema “La violenza psicologica, un abuso che non si vede” e l’avvocato Flavia Siviero. Tra i relatori anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, i parlamentari Marco Scurria e Federico Mollicone. E ancora i consiglieri regionali di FdI Fabrizio Ghera e Marika Rotondi e la consigliere capitolina Maria Cristina Masi. Infine i consiglieri del Municipio 5 Daniele Rinaldi e Patrizio Platania.