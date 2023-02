Violenza sessuale in centro a Milano, dopo l’arresto dice ai carabinieri: “Ho provato la mia virilità”

I carabinieri hanno arrestato un 21enne etiope a Milano per violenza sessuale. La vittima è una donna di 36 anni, che era in centro con tre amici. Dopo l’arresto, il 21enne ha dichiarato ai militari che lo ha fatto per “provare la sua virilità”.

Le modalità della violenza sessuale nel centro di Milano

L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via del Lazzaretto, zona della movida. L’etiope ha aggredito una 36enne residente nel comune milanese di Sesto San Giovanni. Secondo la denuncia l’aveva ripetutamente palpata, con forza, sopra i pantaloni. Dopo l’aggressione, il gruppo ha cercato aiuto rivolgendosi ad una pattuglia dei carabinieri della stazione Moscova che stava effettuando servizi straordinari nelle vie della movida. Seguendo le indicazioni dei ragazzi, i militari hanno rintracciato e identificato l’aggressore, che era già stato sottoposto a controllo nella stessa sera. L’etiope si è opposto alla perquisizione dei militari, non volendo essere toccato da altri uomini e contestando, con atteggiamento di sfida, di aver dato prova della propria virilità pur sapendo della presenza di numerose pattuglie di Carabinieri in zona. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e condotto a San Vittore.

Nella stessa notte preso un rapinatore a pochi metri di distanza

Poco distante, in piazza Oberdan i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentata rapina un peruviano di 26 anni. All’incirca alle 03:00 un ragazzo di 34 anni di origini tunisine stava percorrendo via Lazzaro Palazzi quando due soggetti gli hanno bloccato la strada. Dopo avergli chiesto, per pretesto una sigaretta, uno di loro ha estratto una pistola, minacciandolo, ed intimandogli di consegnare il denaro. Il ragazzo, spaventato, è fuggito, rifugiandosi per pochi istanti in una pizzeria da dove ha chiamato i Carabinieri. Una pattuglia del Radiomobile lo ha raggiunto in pochi minuti, riuscendo a trovare uno due rapinatori.

L’immigrato, 26 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente fermato in sicurezza e perquisito. Trovata la pistola con cui aveva minacciato la vittima: una pistola da soft air senza tappo rosso, che è stata quindi sequestrata dai Carabinieri. L’arrestato, è stato portato a San Vittore.