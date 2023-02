Ucraina, gli insulti del ceceno Kadyrov al Papa: «È troppo vecchio, non mi offendo per quello che dice»

Un uomo «troppo vecchio», al quale viene indicato cosa dire e che non conosce ciò di cui parla. Secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov il Papa sarebbe questo e, dunque, con lui non ci si può neanche offendere. Gli insulti al Pontefice del miliziano al servizio di Putin sono arrivati nel corso di un’intervista alla televisione russa Rossiya 1, ripresa dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

Gli insulti di Kadyrov al Papa: «Un vecchio che non sa di cosa parla»

Durante la trasmissione, Kadyrov è tornato sull’intervista esclusiva che Bergoglio rilasciò a magazine America, la rivista dei gesuiti americani, nella quale parlò della crudeltà dei miliziani ceceni, provocando una profonda irritazione del Cremlino, con tanto di accusa da parte del ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, di aver pronunciato «parole non cristiane». Un giudizio che ora riecheggia anche tra gli insulti lanciati da Kadyrov, nonostante il caso tra Vaticano e Mosca fosse stato chiuso per le vie diplomatiche.

I ceceni crudeli? «Qualcuno gli ha detto: “Dillo”»

Per Kadyrov Papa Francesco sarebbe «un uomo troppo vecchio» per offendersi con lui. «Possiamo dire che è vecchio. Qualcuno gli ha detto “dillo”», ha proseguito il ceceno, secondo il quale il Pontefice «non è una persona indipendente». «Ciò che lui permette oggi non è accettato da nessuna parte nella religione, anzi è contro la religione. Di cosa possiamo parlare se dice queste cose su di noi?», ha aggiunto ancora Kadurov, sostenendo poi che «i guerrieri sono le persone più gentili, perché si sacrificano per il bene degli altri».

Secondo Kadyrov, il Papa «non conosce la vita e i suoi valori»

Papa Francesco, ha quindi affermato, «non lo capisce, ha vissuto da qualche parte in un monastero per tutta la vita» e «non sa cosa sta succedendo nel mondo, cos’è la vita, quali sono i valori della vita». O comunque «lo ha dimenticato. Quindi non mi offendo con lui, è troppo vecchio per offendersi».