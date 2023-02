Tunisino arriva in Italia con una scimmia in valigia: scoperto in un hotel di Napoli e denunciato

Sorpreso con una scimmia in un albergo nei pressi della stazione, un tunisino appena arrivato a Napoli è stato denunciato a piede libero. E’ quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vasto-Arenaccia che, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in un albergo di corso Novara dove hanno controllato un uomo alloggiato nella struttura. Gli agenti, durante le fasi di identificazione, hanno notato una scatola di scarpe semichiusa da cui sbucava una coda nera e hanno scoperto che al suo interno vi era una scimmia. I poliziotti hanno affidato l’animale selvatico ai sanitari dell’ospedale veterinario Frullone mentre l’uomo, un 42enne tunisino, è stato denunciato per detenzione di mammiferi selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.Il tunisino alloggiava in un albergo di corso Novara, a Napoli, nella zona del Vasto, a pochi passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi. Gli agenti erano passati per controllare un uomo che aveva trovato alloggio nella struttura ricettiva e dopo aver notato la coda, hanno contattato l’Asl Napoli 1 Centro che ha mandato una sua squadra specializzata.