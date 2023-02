Travaglio ora “sponsorizza” la carta igienica con il volto di Renzi: “Si vende on line e va a ruba…”

“Caro Travaglio, il cambio Sar (Riyal Saudita) sull’euro è pari a 4.05. Questo nel caso Renzi volesse utilizzare una delle sue fonti di reddito per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Firenze. Ti dovrà quindi 170.294,4 Sar…”, è una delle acide ironie che i lettori del “Fatto Quotidiano” regalano al loro direttore Marco Travaglio, fresco di vittoria, con risarcimento di 42mila euro, della causa di diffamazione che gli aveva intentato Matteo Renzi per l’uso “pubblico” – una comparsata in tv – della carta igienica con il suo volto impresso sopra. “Egregio direttore, vorrei complimentarmi per l’ennesima vittoria giudiziaria ai danni del… di Rignano! Da abbonato della prima ora (ancor prima che il nostro giornale uscisse in edicola) mi offro volontario per contare le banconote che dovrà risarcire, perché non si sa mai”, recita un’altra missiva che oggi il “Fatto” inserisce in una paginata di “festeggiamenti”.

I lettori di Travaglio esultano per la vittoria su Renzi, e lui…

“Carissimi, volevo complimentarmi per la grande vittoria, finalmente un processo con esito positivo, 10, 100, 1000 di queste vittorie, unico rammarico, credo che all’estero queste querele temerarie, si chiamano così vero? vengano punite come si meritano, se chiedono 500.000 euro e soccombono è quella la cifra, raddoppiata però, che devono pagare! Grazie ancora di esistere, siete un faro di libertà e democrazia”, scrive ancora un altro.

Ma la notizia arriva alla fine. Qualcuno chiede a Travaglio: dove posso trovare la carta igienica Renzi? E lui non si sottrae: “La vendono online, ma sta andando a ruba…”.