Tognazzi contro Gassman: i figli d’arte litigano su Twitter per Giarrusso. Ma l’ex Iena resta fuori dal Pd

Il discusso e (per ora) fallito ingresso di Dino Giarrusso nel Pd agita anche il mondo del cinema. Dopo il tweet polemico di Alessandro Gassmann che lamentava l’entrata tra i dem dell’ex “Iena” e M5s, è arrivata la reazione di Ricky Tognazzi: “Conosco bene Dino Giarrusso, è una gran brava persona, e quando una brava persona torna a sinistra – mentre molti purtroppo van via – io ne sono felice, altro che “non vi voto più”. E se Dino deve delle scuse a qualcuno, conoscendolo, son sicuro le porgerà”.

La polemica tra figli d’arte: ha acceso la miccia Alessandro Gassmann

Il tweet del regista e figlio del grande Ugo sembra rispondere insomma proprio al figlio di Vittorio Gassmann, che sempre con un cinguettio aveva detto dopo la decisione dell’eurodeputato M5s di entrare nel Pd: “Non vi voterò mai più. Adieux”. Alessandro Gassman non cita esplicitamente l’ex iena televisiva, ma le sue parole sono apparse a molti piuttosto eloquenti: “Un partito che continua ad essere riempito di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più”, ha scritto.

Tognazzi posta il video del compagno Giarrusso dedicato a Berlinguer

A stretto giro è arrivato anche il commento dell’altro protagonista della commedia all’italiana, questa volta a difesa dell’ex 5Stelle. Ricky Tognazzi, a conferma della collocazione politica di Giarrusso, ha anche condiviso un video di otto anni fa, realizzato dallo stesso grillino, dedicato a Enrico Berlinguer. Un po’ come Mario Brega in un famoso film di Verdone. “Non so’ comunista così, ma così…”.

L’ex Iena resta fuori dal Pd: “È iscritto a un altro gruppo, il regolamento lo vieta”

Questione che si è chiusa definitivamente, tanto che Giarrusso resta fuori dai dem. “Per le regole sulle iscrizioni al Pd, stabilite dalla direzione nazionale, non può essere tesserato. Non può esserlo perché iscritto a un altro gruppo nel Parlamento europeo. Non può esserlo perché nell’ultima tornata elettorale ha sostenuto liste avversarie del partito democratico”. Lo ha detto Stefano Vaccari, deputato e responsabile Organizzazione del Pd, a radio Immagina. “Lo dico dai microfoni di Radio Immagina, la nostra web radio, ai nostri iscritti, ai nostri militanti e ai nostri simpatizzanti. Tra questi ultimi vorrei amichevolmente includere anche Alessandro Gassmann che ha lanciato un duro attacco sui social contro il Pd sulla vicenda Giarrusso. Nessun pericolo: Giarrusso non può ricevere la tessera”, ha chiarito Vaccari.