Terremoto in Turchia: il presidente Erdogan ringrazia Giorgia Meloni per l’aiuto italiano

Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il presidente del Consiglio “ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del governo e del popolo italiano per la tragedia del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria”.

Meloni ha espresso a Erdogan la vicinanza dell’Italia

Erdogan nella telefonata con Meloni “ha espresso profonda riconoscenza per l’immediata mobilitazione dell’Italia a sostegno della Turchia e delle popolazioni colpite, soffermandosi in particolare sugli aiuti umanitari e l’ospedale da campo consegnati dall’Italia. Il presidente del Consiglio ha espresso la grande vicinanza di tutta la Nazione alla Turchia assicurando la piena disponibilità a proseguire nelle attività di soccorso e aiuto in coordinamento con i Partner europei”.

Terremoto in Turchia: la situazione resta drammatica

”È una grande tragedia di cui non conosciamo i contorni. Ci sono ancora tante persone sotto le macerie e i lavori di ricostruzione dureranno anni. Anche sul fronte dei soccorsi c’è bisogno di un coordinamento”. Lo ha detto il vicario apostolico dell’Anatolia, monsignor Paolo Bizzeti, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando il terremoto che ha colpito Turchia e Siria. ”La situazione continua ad essere drammatica – ha aggiunto mons. Bizzeti – anzi l’emergenza sta aumentando. Dopo 12 giorni le persone sono molto stanche. Dove abito, ancora adesso non c’è la possibilità di fare una doccia e di lavarsi. E nonostante il duro lavoro di molti ci sono ancora tantissime cose da fare”. Monsignor Bizzeti ha espresso la paura che ”con il passare dei giorni e delle settimane questa tragedia venga dimenticata. Lancio un appello a tutti: non dimenticatevi di noi. Grazie alle offerte e alla vicinanza di tante persone stiamo affrontando questa grossa prova con speranza. In questi giorni sono in Italia per coordinare, organizzare e informare ma da lunedì tornerò in Turchia. Andiamo avanti di settimana in settimana”.