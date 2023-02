Studente massacra di botte la prof che gli aveva tolto la Nintendo Switch: arrestato (video)

Impazzito per aver perso il controllo del suo videogame, ha picchiato a sangue il suo professore. E’ accaduto in Florida, dove un giovane studente della Matanzas High School, a Palm Coast, è stato arrestato per aver brutalmente picchiato un’insegnante che aveva confiscato il suo Nintendo Switch durante una lezione. Il ragazzo è stato accusato di reato aggravato con lesioni personali. In circolazione c’è il video che mostra lo studente che corre verso la donna, la spinge a terra, la calpesta e la colpisce ripetutamente. Il ragazzo è stato preso in carico dai servizi di salute mentale per valutare le sue condizioni psichiche.

I videogiochi e i condizionamenti sui giovani

Nel 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha incluso e definito come patologia il «gaming disorder», ovvero la dipendenza da videogiochi. Secondo l’OMS, si parla di disturbo da videogiochi quando il comportamento di gioco per un periodo di diversi mesi è caratterizzato da questi tre criteri. Il gioco diventa sempre più una priorità e le altre attività del tempo libero vengono trascurate. Si perde sempre più il controllo sulla durata, la frequenza, l’inizio o l’intensità del gioco. Anche le conseguenze negative, ad esempio a scuola o al lavoro, non impediscono di giocare. La dipendenza dalla tecnologia può avere effetti negativi sulla salute fisica dei giovani.

Il video dello studente che prende a botte la prof per la Nintendo