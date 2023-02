Sinistra Italiana “adotta” la tessera del Pci per far dimenticare lo scandalo Soumahoro (video)

“Hai visto la nostra nuova tessera per il 2023? Questa è una proposta rossa. Salviamo il Pianeta”. Ma sarebbe meglio dire che questa è una proposta per salvare il partito, “Sinistra italiana”, in disgrazia da anni, ormai, e alle prese con lo scandalo “Soumahoro”, il parlamentare eletto nelle liste del partito di Fratoianni ma poi “allontanato” dopo la scoperta dei traffici delle coop intestate alla moglie e alla suocera, su cui anche oggi ci sono, purtroppo, novità.

La nuova tessera del Pci per far dimenticare Soumahoro

In un video su Facebook, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, sostiene che la nuova tessera “è un omaggio a un manifesto del PCI del 1985, che già aveva posto la centralità della questione ambientale e della tutela del territorio, al fianco della giustizia sociale”. “Anche nella tessera del 2022 avevamo citato una famosa manifestazione del PCI per la questione salariale e la scala mobile, in cui Enrico Berlinguer aveva in mano L’Unità, con scritto Eccoci! in prima pagina. E il 2022 è stato per noi l’anno dell’impegno proprio sugli stipendi, sui compensi troppo bassi, per il salario minimo…” dice, dimenticando che è stato anche l’anno di Soumahoro.