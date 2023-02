Scontro tra Fedez e Giordano: il 90% della rete sta dalla parte del giornalista. Anche la comunità Lgbt

Dalla parte di Mario Giordano con convinzione. E contro Fedez. Il popolo social si schiera. “La rete sembra aver preso le parti del giornalista e della trasmissione Fuori dal Coro. Tra i commenti al post della pagina Facebook di Fuori dal Coro in cui Mario Giordano smentisce la ricostruzione di Fedez, il 90% degli utenti si schiera infatti dalla parte del giornalista. Secondo gli utenti, infatti, Fedez si è inventato tutto e vuole solo attirare l’attenzione su di sé. In tanti poi elogiano la risposta di Giordano e supportano la trasmissione”. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete delle ultime 48 ore. Le analisi sono relative alle stories Instagram con le quali Fedez ha denunciato i metodi giornalistici di ‘Fuori dal coro’, la trasmissione di Mario Giordano.

Sentiment negativo contro Fedez, anche nella pagina Fb ‘Gay.it’

Le accuse e i termini volgari e violenti con cui il rapper si è scagliato contro il giornalista Mediaset sono inaccettabili e si fondano su una balla. Il cantante ha infatti accusato il conduttore di “Fuori dal coro” di aver indagato sul sui orientamento sessuale in un servizio. “Questa non è un’inchiesta, è la cloaca del giornalismo”, aveva detto Fedez. Poi gli attacchi virulenti: «Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto». Frasi che hanno scatenato le reazioni di politici e opinionisti. Senza raccogliere provocazioni Giordano è rimasto nel merito e ha smentito Fedez in una nota postata sulla pagina ufficiale del programma:

La smentita di Giordano a Fedez: “Nessun servizio su di te”

“ Caro Fedez. Ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Marcello Foa: “Fedez sempre più piccolo”

La rete è contro Fedez in questa diatriba. Persino “la comunità Lgbtqi+ non sembra aver accolto positivamente le parole del cantante. Tra i post più commentati infatti c’è anche quello della pagina Facebook Gay.it. Tra i quasi mille commenti, circa il 75% sono contro il rapper”, emerge dalla ricerca SocialCom. Tra i quasi mille commenti, circa il 75% sono contro il rapper. In molti ritengono che Fedez stia cercando attenzioni e per questo abbia montato ad arte questa polemica, scagliandosi contro Mario Giordano e creando l’ennesimo caso mediatico”.

Rita Dalla Chiesa: “Fedez chieda scusa a Giordano”

“Fedez sempre più piccolo, Mario Giordano sempre più grande. E non c’è altro da aggiungere”, scrive su Twitter l’ex direttore della Rai, Marcello Foa. “Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l’atteggiamento arrogante. E per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini”, scrive su Twitter, Rita Dalla Chiesa, spesso ospite di Giordano, che conosce bene la sua professionalità. Due tra i tanti commenti di figure dello spettacolo e della comunicazione. Fedez si è dato la zappa sui piedi, ancora una volta.