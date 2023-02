Schlein con i guantoni da pugile: quelli di Fdi sono squadristi e gli anarchici hanno diritto di protestare

Le repliche più dure alla lettera in cui la premier Giorgia Meloni chiedeva di abbassare i toni arrivano da Elly Schlein. Un po’ per convinzione un po’ per guadagnare consensi interni la candidata alla segreteria dem attacca a testa bassa. Meloni è “una presidente del Consiglio che evidentemente non ha ancora assunto consapevolezza del suo ruolo, che non ha deciso se difendere gli interessi del Paese o del suo partito”. E quelli di FdI “confondono le aule parlamentari con via della Scrofa e Atreju”.

Schlein: la destra cerca un nemico per aumentare la conflittualità

In un’intervista a Repubblica Schlein si accoda alla tesi di Massimo Giannini e di molti altri commentatori di sinistra secondo cui Fdi cerca un “nemico” – in questo caso gli anarchici – per tenere alto il livello di conflittualità. Secondo lei, ovviamente, non c’è alcun pericolo sicurezza che viene dagli insurrezionalisti amici di Cospito e anche sul 41 bis non si trattiene dall’esprimere dubbi.

Schlein: “Il 41 bis invasivo e restrittivo delle libertà”

«Il 41 bis – afferma – che è un regime particolarmente invasivo e restrittivo delle libertà personali dei detenuti, ha avuto un ruolo fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata, ma occorre fare un’attenta valutazione nel caso specifico, per capire se non sia sproporzionato rispetto ai rischi e alla pericolosità concreta di contatti esterni». Quanto all’anarchico Cospito «il punto è uno solo. In uno Stato di diritto ai giudici spetta di valutare senza farsi influenzare dagli inaccettabili attacchi degli anarchici allo Stato, né dal dibattito politico, se questa persona abbia o meno un potere gerarchico di indirizzare gli atti concreti di una organizzazione che agisce con metodi criminali e violenti. I giudici dovranno stabilire questo. Certo, poi in uno Stato di diritto non si può lasciare che un detenuto muoia sotto la responsabilità dello Stato».

Gli anarchici “hanno diritto di protestare”

Le manifestazioni degli anarchici non la turbano, anzi è il governo che è troppo repressivo (anche se i cortei degli anarchici erano non autorizzati e li hanno fatti lo stesso… «C’è libertà di manifestazione – dice Schlein in riferimento alle proteste degli ultimi giorni – hanno diritto di protestare pacificamente, senza incorrere nel metodo violento. Mentre mi pare che il governo dimostri nuovamente problemi con la gestione del dissenso, represso spesso con la forza».