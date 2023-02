Schillaci: «Al lavoro per gli aumenti economici al personale Ssn e per la sicurezza nei Pronto soccorso

Il ministro Orazio Schillaci procede su due strade parallele. E lo afferma a chiare lettere nell’intervento nella terza Giornata del personale sanitario. La prima è quella di rivalutare il trattamento economico per chi opera nel Ssn. L’altra è rendere sicuri i Pronto soccorso, dopo le aggressioni delle ultime settimane. «Un segnale è stato dato con l’inserimento, in legge di Bilancio 2023, della norma che incrementa l’indennità al personale operante presso i servizi di pronto soccorso. Parallelamente è necessario agire sui vincoli di spesa per il personale». Questo, «al fine di permettere alle Regioni di potenziare gli organici e rafforzare i servizi sanitari regionali».

Schillaci: investire nelle competenze

«Accanto al giusto riconoscimento sul piano economico, è importante investire anche in termini di formazione e di sviluppo delle competenze». Ecco perché – ha precisato il ministro – occorre aumentare il numero di iscritti nelle università e colmare la carenza di figure specialistiche. Nel contesto attuale – e soprattutto in un’ottica futura – è infatti sempre più avvertita l’esigenza di organizzare il lavoro in team multiprofessionali e multidisciplinari al fine di garantire un’assistenza qualificata su tutto il territorio nazionale. Proprio il lavoro in équipe si è rivelato essenziale per i professionisti sanitari durante l’emergenza pandemica, in quanto ha consentito la promozione della conoscenza e lo scambio di saperi».

A breve il tavolo sulla sicurezza del pronto soccorso

«Considero indifferibile mettere in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare l’incolumità del personale sanitario e sociosanitario». Troppi gli episodi di aggressione fisica e verbale «che si ripetono con sconcertante frequenza, in particolare contro le donne», ha detto ancora Schillaci. «Da subito mi sono attivato per efficientare le attività di monitoraggio e prevenzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. A breve partirà anche il tavolo dedicato ai pronto soccorso, dove si verificano con più frequenza i casi di aggressione».

Schillaci: la carenza del personale è emergenza nazionale

«Il capitale umano è la leva principale dei servizi sanitari. Il lavoro dei professionisti sanitari e sociosanitari è essenziale per la piena tutela del diritto fondamentale alla salute, sancito dalla nostra Costituzione. Riconoscere i meriti e l’importanza degli operatori sanitari e sociosanitari vuol dire attivarsi per valorizzare al meglio la loro professionalità. Questa è una mia priorità. La carenza di personale rappresenta, da anni, un’emergenza nazionale. E sono convinto che dobbiamo affrontarla restituendo attrattività al Servizio sanitario nazionale, che è uno dei migliori al mondo».