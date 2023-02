Scanzi perde anche la scommessa sulla Schlein: ora “dovrà” votare per Giorgia Meloni (video)

Andrea Scanzi è un po’ il Piero Fassino del giornalismo italiano: non ne azzecca una. Proprio come l’ex leader del Pd, che ironizzò sui risultati elettorali di Beppe Grillo pochi mesi prima che scendesse in campo facendo man bassa di voti, anche il “delfino” di Marco Travaglio ogni tanto si sbilancia, e fa male.

L’ultima previsione ferlocca di Scanzi su Schlein e la scommessa sulla Meloni

Come quando, agli albori del Covid, Andrea Scanzi fece un video per insultare chi temeva il virus, come quando solo due anni fa aveva ironizzato sulla Meloni e su Fratelli d’Italia prevedendo numeri “bolzanini” nelle urne, per finire con le sue premonizioni politiche sulle Primarie del Pd, che risalgono a qualche giorno fa: “Vincerà sicuramente Bonaccini: se così non fosse, non dico che divento interista, ma prometto di votare Giorgia Meloni alla prossime Regionali come forma di penitenza. Ma non succederà: domenica sera vincerà Bonaccini…”.

“Domenica sera festeggerà Bonaccini…”

Secondo me non c’è nessuna suspense, ve lo dico da anni, non da mesi, da anni, prima ancora che decidessero entrambi di candidarsi per le primarie. Sono anni che vi dico, da quando è finito il Governo Conte 2, che il prossimo segretario del Partito Democratico sarà Stefano Bonaccini, domenica sera lo vedrete… se baglio, non dico divento interista, ma come forma di penitenza alle prossime elezioni regionali voto la Meloni, voto Donzelli, per dire quanto per me non ci sia nessuna forma di suspense…”. Lo aspettiamo nelle urne, magari alle Europee…