Sanremo, l’ambasciatore ucraino: “La proposta del messaggio scritto è di Zelensky. Grazie Italia”

Un ringraziamento pieno e il chiarimento sul fatto che è stato lo stesso Volodomyr Zelensky a proporre di mandare al Festival di Sanremo un messaggio scritto. È stato l’ambasciatore ucraino nel nostro Paese, Yaroslav Melnyk, a chiudere il capitolo delle polemiche sul caso, che in questi giorni qualcuno ha voluto cavalcare al punto da indicarle come causa di una presunta freddezza di Zelensky nei confronti del premier Giorgia Meloni, durante l’incontro a Bruxelles. «Questa è un’opportunità per ringraziare il sostegno senza precedenti ricevuto sin dal primo giorno della guerra della Russia contro l’Ucraina. Ringraziare per il rifugio offerto nelle vostre case e nel vostro cuore», ha detto l’ambasciatore che stasera sarà al Festival e che stamattina ha partecipato conferenza stampa di oggi, al fianco del direttore Rai Carlo Fuortes.

L’operazione verità dell’ambasciatore ucraino

«Ci sono state molte polemiche, connaturate al Festival, si è parlato di censura, di condizionamenti anche sui testi. Tutto infondato. Pensiamo che sia importante ristabilire la verità dei fatti e gentilmente l’ambasciatore, che sarà ospite stasera, ha accettato di raccontare ciò che vedremo in serata», ha detto Fuortes. L’ambasciatore ucraino ha anche anticipato che, insieme al messaggio che sarà letto da Amadeus, Zelensky ha voluto mandare al Festival anche un omaggio musicale: l’esibizione del gruppo ucraino Antytjla. La band salirà sul palco dopo le esibizioni dei cinque finalisti e in attesa dei conteggio dei voti per la vittoria, mentre il messaggio di Zelensky sarà letto a fine gara, prima dello spareggio a 5 tra gli artisti entrati in top 5.

Il ringraziamento all’Italia per «il sostegno fin dal primo giorno dell’invasione russa»

«Il palco dell’Ariston è il posto ideale dove difendere la nostra libertà», ha proseguito il diplomatico, sottolineando che «apprezziamo questa vicinanza in questo momento tra i più duri della nostra storia. Per quanto si voglia la cultura non può stare fuori dalla politica, soprattutto in tempo di guerra. Il palco dell’Ariston è l’occasione di trasmettere la verità e il messaggio di sostegno di cui abbiamo bisogno perché la pace torni sul territorio europeo».

Il diplomatico: «Zelensky ha proposto un messaggio scritto per Sanremo»

«La voce ucraina stasera sarà ascoltata da tutta Italia», ha detto ancora Melnyk, sgombrando il campo dalle polemiche e aggiungendo che «non vorremmo società italiana si spaccasse» sul tema. «Colgo occasione per ringraziare per la possibilità di essere ascoltati da milioni di italiani lanciando un messaggio di unità intorno alla difesa dei principali valori», ha proseguito il diplomatico, rivolgendo in particolare un ringraziamento a «tutta la squadra della Rai per l’impegno, la dedizione e il lavoro affinché la voce ucraina si possa sentire in tutta Italia dal palco più famoso», agli «artisti che hanno sostenuto l’Ucraina» e ad «Amadeus, che ha accolto la nostra proposta di leggere il messaggio del nostro presidente, che tra l’altro ha deciso di aprire l’intervento con un omaggio all’Italia dell’Ucraina».