Sanremo: Agcom verso un’istruttoria sugli spot a Instagram e i casi Fedez e Rosa Chemical

Il Consiglio dell’Autorità per le Comunicazioni (Agocm) si è riunito ieri sul caso Sanremo. Una riunione interlocutoria, in attesa che gli uffici competenti valutino l’apertura di un’istruttoria. Il caso dovrebbe tornare sul tavolo dell’Agcom nella prossima seduta, probabilmente fra due settimane.

Agcom al lavoro su tre casi a Sanremo

Si è discusso del caso Sanremo Rai e principalmente della pubblicità gratuita a Instagram (in questo caso sotto accusa c’è RaiPubblicità), del caso Fedez sulla nave (quando il rapper ha bruciato la foto del viceministro Bignami) e per i gesti ritenuti osceni durante l’esibizione di Rosa Chemical.

In quest’ultimo caso, è filtrato dalla riunione, si è ragionato sulle responsabilità del direttore Stefano Coletta, che è responsabile della scaletta ma che, secondo la difesa d’ufficio della Rai, non poteva prevedere il gesto osceno di Rosa Chemical. Tuttavia, come ha osservato Renato Zero, il problema non è stato il cantante che ha dato scandalo ma chi lo ha mandato in scena.

Chiara Ferragni non solo Instagram: spunta pure il caso Amazon

Ieri anche Striscia la notizia è tornata a occuparsi del Festival con l’inviato di ‘Rai Scoglio 24′ Pinuccio che indaga sul misterioso contratto tra la tivù di Stato e Chiara Ferragni.

L’imprenditrice e influencer milanese avrebbe interdetto l’accesso al backstage alle telecamere della Rai per essere ripresa in esclusiva solo da Amazon, che produce la seconda stagione della serie ‘The Ferragnez’ con Fedez. “Il cda stesso ha chiesto di vedere il contratto di Ferragni, che però risulta essere segreto”, commenta Pinuccio. Che mostra come nei contratti standard che la Rai stipula con i superospiti del Festival, solitamente, questo trattamento ‘speciale’ non è affatto previsto.

Agcom sugli spot a Sanremo per Instagram

“Guarda caso, nello speciale ‘Tg1 – Sanremo record’, circa 75 minuti di backstage del Festival, non compare un solo frame di Chiara Ferragni. Non è che questa aveva l’esclusiva con Amazon per il dietro le quinte di Sanremo che è pagato da noi contribuenti con il canone?”, continua l’inviato. Che, infine, lancia direttamente un appello all’influencer: “Visto che sei una brava persona, Chiara, facci vedere tu il contratto”.