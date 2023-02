Ratanà – Milano

Ratanà

Via Gaetano de Castillia, 28 – 20124 Milano

Tel. 02/87128855

Sito Internet: www.ratana.it

Tipologia: tradizionale

Prezzi: menù schiscetta 24€, antipasti 18/24€, primi 18/24€, secondi 22/30€, dessert 7/14€

Chiusura: mai

OFFERTA

Ratanà è stata una delle prime osterie moderne milanesi a porre una particolare attenzione sulla sostenibilità all’interno della cultura gastronomica. La mission del ristorante è combinare il recupero della tradizione culinaria lombarda con i principi della cucina moderna basata sulla contaminazione tra i diversi sapori in modo da risaltare ogni singola nota. Centrale diventa quindi la ricerca del prodotto, della materia prima da lavorare e da accostare per potenziarne tutte le sue caratteristiche. Abbiamo iniziato il nostro pasto con un porcino alla milanese, maionese di patate, salvia fritta e fondo bruno, in cui il fungo, racchiuso in una frittura asciutta e croccante, era sodo e saporito mantenendo perfettamente la cottura; delicata e vellutata la maionese di patate il cui sapore è stato valorizzato dalle foglie di salvia fritta che arricchivano di croccantezza il piatto assieme al tono salato e deciso del fondo bruno. A seguire un risotto alla vecchia Milano, con gremolada, midollo e sugo d’arrosto: un piatto equilibratissimo, in cui il cereale era perfettamente cotto, lasciando i chicchi ben distinguibili, e mantecato splendidamente, il sapore deciso dello zafferano accoglieva un midollo straordinario, mentre il sugo d’arrosto arricchiva e la gremolada rinfrescava e sgrassava. Gustosa la tarte Tatin di melanzane, pomodoro, latticello concentrato, ricotta salata e basilico, servita come una torretta di melanzane ricoperte da un’abbondante spolverata di ricotta e basilico. Le melanzane, dolcissime e carnose in contrasto con la nota acida del pomodoro, erano appoggiate su una base di frolla croccante; il basilico donava freschezza al piatto e la ricotta salata offriva rotondità e corpo a una composizione nel complesso bilanciata e sorprendente. In chiusura delle albicocche marinate e sorbetto all’albicocca, pop-corn caramellati e mousse al rosmarino, in cui il sorbetto (forse fin troppo) delicato accompagnava una mousse al rosmarino dal sapore deciso e dalla consistenza perfetta; i pop-corn e scaglie di zucchero caramellato creavano simpatici accostamenti di consistenza.

AMBIENTE

Il locale presenta un bellissimo dehors che affaccia su un parco per bambini. I tavoli interni, invece, sono troppo fitti creando a volte molta confusione.

SERVIZIO

Cortese ma non sempre preciso e un po’ in affanno; spesso i piatti precedono le posate e le pietanze non vengono descritte quando sono portate al tavolo.

Recensione a cura di: Milano de La Pecora Nera – ed. 2022 – www.lapecoranera.net

Scarica l’app GRATUITA Buon APPetito e troverai oltre 1.000 recensioni indipendenti sui locali di Roma, Milano e Torino