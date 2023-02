Questura di Milano, poliziotti senza posti auto: servono per la pista ciclabile. L’ultima follia di Sala

“Punto primario di giunta comunale: Rendere difficile la vita ai poliziotti della Questura di Milano”, lo scrive in una durissima nota il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), dopo la decisione del sindaco Sala di togliere posti auto riservati agli agenti per una nuova pista ciclabile.

«Di fronte alla Questura di via Fatebenefratelli, infatti, sorgerà l’ennesima ciclabile – denuncia il segretario nazionale Gianpiero Timpano – Ed è un bel guaio, perché oltre a rivoluzionare il traffico c’è il rischio che la pista cancelli i posti auto riservati alle volanti parcheggiate all’esterno degli uffici e pronte all’uso».

“A Milano tolti i posti auto dei poliziotti per far posto alla ciclabile”

Impensabile per Timpano che in divisa, spesso chiamati a intervenire con prontezza, si possano percorrere chilometri a piedi prima di salire su una volante e correre verso il delinquente di turno. «Dobbiamo manifestare il nostro totale disaccordo per la scelta operata dal sindaco Sala di voler sacrificare i posti auto riservati alla Polizia di Stato, di fronte la questura di Milano, a favore di una ennesima pista ciclabile. Fintantoché la delinquenza non deciderà, in ossequio alla politica “green” del sindaco, di utilizzare solo ed esclusivamente le biciclette, le Forze di Polizia saranno costrette ad utilizzare anche le autovetture, che necessariamente in qualche spazio dovranno pur essere parcheggiate»

Romano La Russa: “La sicurezza dei cittadini viene prima dei monopattini”

Solidarizza coi poliziotti della Questura di Milano, l’assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, commentando la notizia diffusa dal “Questa possibilità, purtroppo – continua La Russa – è la conseguenza della ennesima decisione discutibile del sindaco Sala di aprire una nuova pista ciclabile al posto degli attuali parcheggi assegnati alla Questura. Il primo cittadino di Milano non ha mai fatto mistero di voler andare avanti con la politica ‘green’, o meglio con le follie ‘green’, ma adesso sta davvero esagerando”.

FdI al fianco dei poliziotti milanesi

“Non è possibile – aggiunge – continuare a limitare le forze dell’ordine, proprio in un momento in cui la priorità dell’amministrazione comunale dovrebbe essere la sicurezza dei cittadini”. “I nostri uomini in divisa hanno già patito le limitazioni delle aree B e C e il sindaco Sala non può continuare a penalizzare chi, quotidianamente, è impegnato sul territorio a proteggere le persone. Il primo cittadino riveda la sua posizione e contribuisca a migliorare le condizioni di lavoro delle forze di Polizia – conclude La Russa -. Io voglio ribadire di essere, come sempre, al loro fianco”.