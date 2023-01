“Usa le scale, risparmia elettricità”: l’ultimo consiglio-spot di Sala irrita i milanesi. Ira social

Sala nel mirino dei milanesi: non ne possono più delle campagne di «sensibilizzazione civica» che il Comune meneghino dispensa a profusione. Pillole di saggezza “avvelenate” che i cittadini rifiutano di ingoiare senza eccepire e a fronte di una amministrazione che predica bene, ma razzola male. Come quando, tra affissioni pubbliche e spot social su canali di Palazzo Marino, il sindaco esorta gli utenti ad «usare i mezzi pubblici. Per te, per Milano», prodigandosi in un consiglio che arriva a pochi giorni dalla stangata sul prezzo dei biglietti che la giunta Sala – sottolinea non a caso Il Giornale a riguardo – «ha alzato per la seconda volta in tre anni». Ma quando al danno, si aggiunge anche la beffa, beh i milanesi insorgono: e sui social scoppia la bufera che travolge il primo cittadino. Specie per quel suo stravagante consiglio non richiesto. L’ultimo in ordine di fila: «Usa le scale. Per te, per Milano»… Ma andiamo con ordine.

Milano, i beffardi consigli di Sala per l’uso della città

Galeotto fu, in prima battuta, lo slogan che il sindaco Sala lanciò, prima enigmaticamente, con lo spot «Gentil-mente» reiterato a suon di manifesti che tappezzarono la città. E poi, con richiami sempre più in odore di rimbrotto, lanciati con le esortazioni veementi a «non buttare i mozziconi in strada», e a «raccogliere e gettare nel cestino gli escrementi del cane». Sollecitazioni a cui i milanesi, indispettiti e sconcertati, avevano replicato consigliando a loro volta, «gentil-mente», di fornire alla città e disseminare nelle strade qualche cestino in più, dato che, specie in certe zone, tocca munirsi di santa pazienza e camminare per qualche chilometro con avanzi di sigarette o bisognini del proprio amico a quattro zampe in tasca, prima di intercettarne fortunosamente uno.

Dagli spot sui cestini (fantasma) alle pillole di saggezza green

E ancora. Non pago del suo ruolo di fustigatore del malcostume quotidiano. E più che mai prodigo di consigli civici, proprio in questi giorni Sala ha pensato bene di richiamare all’ordine i milanesi sui consumi energetici e il relativo compendio sprint per risparmiare su risorse e costi. Anche qui, però, gli utenti non hanno mancato di impallinare sindaco e richiami all’ordine, quanto meno sulla scelta delle modalità e delle tempistiche della sollecitazione. Sollecitazione che, a mo’ di flash, recita: «Regola il riscaldamento a 19 gradi. Per te, per Milano». Un consiglio che ha letteralmente “raggelato” i cittadini, arrivando in giorni in cui la polemica sugli uffici con temperature caraibiche infiammavano il Comune… Ma l’ennesimo consiglio non richiesto arrivato a compendio del discusso decalogo, è quello che più di altri ha irritato i destinatari dello spot. Un caso, quest’ultimo, rilanciato da Il Giornale con dovizia di dettagli su proposta e risposta.

E sui social impazza l’ironia furente dei milanesi verso Sala. E non solo…

Così, il più insulso degli spot esorta: «Usa le scale. Per te, per Milano». «”Provare a non utilizzare l’ascensore quando si può” – scrive il quotidiano diretto da Minzolini – è la pillola di saggezza dell’amministrazione Pd. “Permette di fare esercizio fisico. Risparmiare energia elettrica. E quindi ridurre le spese e diminuire le emissioni di Co2″». Sui social – neanche a dirlo – c’è chi spera che si tratti di una vignetta ironica di «Lercio» o di uno «scherzo di carnevale». Tanto che, riporta sempre Il Giornale, addirittura un esponente della maggioranza di Sala, il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi, reagisce sarcasticamente e commenta: «Bellissimo, magari c’è anche qualche consiglio contro la caduta dei capelli?». Sui social, furoreggia l’ironia sferzante. E si scommette sulla prossima uscita pubblica di Sala e team…