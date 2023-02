Qatar, Foti: “Il governo al lavoro per tutelare l’immagine dell’Italia appannata dalla sinistra”

“La sinistra europea, con il fondamentale e sconcertante apporto di quella italiana di radice Partito democratico, ha messo a dura prova, con lo scandalo Qatargate, la reputazione del Parlamento europeo e di chi vi opera”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti. Che torna a puntare i riflettori sullo scandalo delle euromazzette che getta un nuovo cono d’ombra sulla questione morale della sinistra mettendo in grave imbarazzo il Nazareno.

Qatar, Foti: la sinistra mette a dura prova la reputazione Ue

“È di tutta evidenza, sotto il profilo politico, la debolezza culturale della sinistra italiana verso certi governi autocratici”, continua Foti. “Che peraltro in Europa penetrano sia con ingenti capitali sia con la predicazione radicale nelle comunità musulmane”. Ma le cose non vanno meglio sul profilo istituzionale. Tanto che il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha presentato una mozione che impegna il governo ad assumere ogni utile iniziativa, nell’ambito del procedimento penale in essere, “a tutela dell’immagine dell’Italia. All’evidenza lesa da comportamenti delittuosi che coinvolgono esponenti eletti nelle liste del Pd al Parlamento europeo”.

Panzeri e Kaili in carcere almeno altri due mesi

Sotto il profilo giudiziario, invece, l’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri e l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, entrambi detenuti dal 9 dicembre), resteranno in carcere per almeno altri due mesi. Lo ha stabilito la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles. Che ha deciso di estendere la custodia cautelare per l’eurodeputato Marc Tarabella, in carcere da sabato scorso nell’ambito del Qatargate, di almeno un mese. Lo riferisce il legale del politico belga, Maxim Toeller, annunciando la volontà di fare appello.