Pinuccio Tatarella padre della destra di governo: convegno a Roma con Mantovano, Sangiuliano, Violante e La Russa

La Fondazione Tatarella, in occasione delle ricorrenze della scomparsa di Pinuccio e Salvatore Tatarella, ha in programma diverse iniziative. Domani, mercoledì 8 febbraio, a Roma, alle 11.30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato, la Fondazione Tatarella, con il patrocinato dal Senato della Repubblica, promuove il convegno “Pinuccio Tatarella padre della destra di governo e precursore del centrodestra“.

Introduce i lavori Fabrizio Tatarella, della Fondazione Tatarella. Intervengono Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Luciano Violante, già Presidente della Camera dei deputati. Conclude il Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa. Modera l’incontro il direttore del Tg2, Nicola Rao. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

Venerdì 10 febbraio, a Bari, alle 10.00 è prevista la tradizionale cerimonia con deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa di Pinuccio Tatarella, affissa nel Porto di Bari, per ricordare il grande impegno profuso dal parlamentare pugliese in favore della città e del suo porto. All’evento organizzato dall’Autorità Portuale sono state invitate le autorità civili, militari e religiose e tutto il cluster marittimo barese. Inoltre, sempre a Bari, alle 19, familiari ed amici ricorderanno con una messa in suffragio nella Chiesa di San Ferdinando Pinuccio e Salvatore Tatarella. A Cerignola, alle 19 gli amici ricorderanno con una messa in suffragio presso il Convento dei frati cappuccini Pinuccio e Salvatore Tatarella.