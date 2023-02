Paura a Torino, il figlio di Pirlo aggredito a calci e sputi da quattro uomini incappucciati (video)

Attimi di paura a Torino per Nicolò Pirlo, il figlio del campione azzurro di calcio, Andrea. Assalito a calci e sputi da quattro ragazzi incappucciati mentre si trovava a bordo di un auto. “È normale trovare in centro a Torino 4 ragazzi che lanciano sassi sulla macchina sputando e tirando calci?”. Se lo chiede lo stesso Pirlo junior pubblicando una storia su Instagram in cui posta il video dell’aggressione girato con il telefonino.

Torino, aggredito il figlio di Pirlo mentre è in macchina

Nelle immagini si vedono quattro giovani, con il cappuccio in testa, che camminano sul marciapiede. Poi si nota uno di loro scagliare qualcosa contro l’auto. È lo stesso Nicolò a denunciare la brutta esperienza, raccontando la dinamica attraverso il video girato con lo smartphone.

Il video con le immagini dell’aggressione su Instagram

“Ero in coda in macchina con un amico. E un gruppo di ragazzi ha provato ad aprire la portiera per salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”.

I quattro aggressori avevano i giubbotti e indossavano i cappucci, tanto che, nonostante il video, sarà molto difficile identificarli.

