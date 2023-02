Pallone spia della Cina nei cieli Usa: il segretario di Stato Blinken rinvia la visita a Pechino

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha deciso di rinviare la sua visita in Cina per la vicenda del pallone spia cinese che sta sorvolando gli Stati Uniti. Lo riporta l’Abcnews, citando fonti che spiegano che il segretario di Stato non vuole ingigantire la vicenda annullando la visita, ma ha deciso di far slittare l’arrivo a Pechino, che era previsto per domenica, perché non vuole che la questione del pallone domini i suoi previsti incontri con i vertici cinesi.

“La decisione di posticipare la missione a Pechino è stata presa poche ore prima della partenza prevista del segretario di Stato, Antony Blinken”. E’ quanto rivela il Washington Post, sottolineando che questa decisione “è una drastica indicazione della gravità che l’Amministrazione attribuisce” alla vicenda del pallone spia cinese che sta sorvolando gli Stati Uniti.

Ma è anche un segnale “di quanto l’amministrazione sia preoccupata dalla possibilità di apparire soft nei confronti di Pechino”, rilancia su Twitter il giornalista del Post, John Hudson, sottolineando che “Biden è sensibile alle critiche che stanno arrivando dai repubblicani” con alcuni esponenti del Gop che gli hanno chiesto di cancellare del tutto la missione di Blinken.

Nel suo ‘viaggio’ nei cieli americani, il pallone-spia cinese ha sorvolato lo stato del Montana, attraversando uno spazio aereo ‘critico’ al di sopra di basi con missili nucleari, dove è stato seguito con diversi metodi, inclusi aerei con equipaggio. Lo scrivono i media americani, secondo cui ieri, per precauzione, i voli in partenza dall’aeroporto di Billings Logan sono stati sospesi.

La Cina a sua volta smentisce che si tratti di un pallone spia. Una nota del ministero degli Esteri sostiene che il “pallone aerostatico” rilevato sugli Usa è a uso civile per “ricerche meteorologiche e scientifiche” . E ha deviato di molto dalla rotta pianificata” entrando nello spazio aereo statunitense.