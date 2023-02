Nuove minacce degli anarchici a Chiara Colosimo. Disposta la scorta per Donzelli

Clima sempre più teso, muove minacce alla parlamentare di FdI, Chiara Colosimo, e a quanto apprende l’Adnkronos dal Viminale, anche per Giovanni Donzelli è stata disposta una scorta. La misura di tutela è stata assegnata dopo le polemiche sul caso Cospito.

Le minacce a Chiara Colosimo

“Ti auguro la stessa fine che voi Stato bastardo e assassino state facendo fare a lui. Meglio anarchica che assassina”. È una delle minacce a Chiara Colosimo. In un altro post su Twitter la foto di bossoli, un cappio e i manifesti apparsi alla Sapienza. “Lo auguro a te il 41 bis per ora ti dedico queste”, il post”. Molti i messaggi di solidarietà. «Non bastava agli anarchici aver creato le condizioni per mandare sotto scorta due sottosegretari alla Giustizia». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. «Il finale di serata vede nuove e gravissime minacce a Chiara Colosimo, segretario di presidenza della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. Aizzare contro gli esponenti di FdI le piazze serve solo a rendere impossibile il clima politico. Anziché vincere nelle urne, la sinistra preferisce conquistare la coppa delle intimidazioni. Vergogna».

La solidarietà di FdI

«Nuove minacce contro la nostra Chiara Colosimo, a cui voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza». È quanto scrive il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini in una nota. «Un fatto gravissimo che deve essere condannato senza esitazioni da tutte le forze politiche. Da giorni lo Stato italiano è sotto attacco da parte degli anarchici violenti. Non abbiamo paura e non cediamo ai ricatti: il 41bis non si tocca. Contro mafia e terrorismo non possono esserci divisioni politiche». Interviene Francesco Rocca, candidato presidente per il centrodestra alla Regione Lazio: «Esprimo solidarietà a Chiara Colosimo per le vili minacce ricevute sui social. Questo clima avvelena la democrazia ed è segno di una pericolosa deriva»