Napoli, vergognosi insulti del consigliere Pd al ministro Calderoli: “E’ un vomito” (video)

Toni vergognosi, nel Consiglio comunale di Napoli dedicato all’analisi della legge sull’autonomia differenziata varata dal governo. Una seduta monotematica nella quale gli esponenti del Pd, partito che esprime il sindaco Manfredi, si sono scatenati. Uno, in particolare, Aniello Esposito, che ha apostrofato così l’autore del Ddl sull’Autonomia differenziata. “Il ministro Calderoli è vomito”, ha urlato in diretta streaming durante il suo intervento in aula. Per poi aggiungere: “Non voglio mantenermi sul tecnico ma voglio andare sul pragmatico come è mia consuetudine: già la presentazione di questa autonomia differenziata da parte ci chi ha vomitata addosso a tutto al Meridione la dice lunga”.

Le accuse del Pd, da “vomito” Calderoli al guastafeste Garibaldi

Si è andati a parare, poi, su Garibaldi: “All’epoca delle camicie rosse eravamo 50 anni avanti al Nord. Avrei voluto far partecipare Giuseppe Garibaldi a questa riunione per fargli capire cosa ci ha combinato. Si sta cercando di balcanizzare la nostra amata patria. Chi per anni si è battuto contro il meridione fa il ministro delle Riforme istituzionali. Una cosa veramente fuori dal mondo. Così, con questo progetto, diventerebbe la Jugoslavia, ci sarebbe una guerra fratricida tra i popoli di questa Italia”.

Dopo il parapiglia originato dalla “sceneggiata” di Esposito, il consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità la mozione con cui si impegnano il sindaco Manfredi e la sua giunta a farsi “parte attiva presso il governo e il Parlamento, la conferenza Stato-Regioni e l’Anci affinché sia ritirato il ddl sull’autonomia e parallelamente si riapra la discussione sul tema investendo anche il Capo dello Stato quale garante della Costituzione”. Manfredi, a quanto pare, non si è dissociato dagli insulti del Pd.

Il video di “Repubblica”