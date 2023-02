Migranti, ondata di sbarchi a Lampedusa: hotspot pieno. Disposti i trasferimenti

Continuano gli sbarchi a Lampedusa. In meno di 48 si sono riversati sull’isola diverse centinaia di migranti che hanno mandato in tilt la macchina dell’accoglienza. Gli ultimi 5 sbarchi, con un totale di 370 persone sono arrivati ieri sera prima della mezzanotte. E con loro sono stati 30 i barchini giunti sull’isola, con 1.254 persone. Sugli ultimi 5 natanti c’erano gruppi di 37, 20, 43, ma anche di 120 e 150 nordafricani. Nonostante la Prefettura di Agrigento abbia fatto trasferire oggi 360 persone, nell’hotspot ci sono adesso, 1.789 ospiti. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di altri 250 ospiti con il traghetto di linea della sera. Tutti i migranti arrivati oggi sono originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Gambia. Hanno riferito ai soccorritori della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto d’essere salpati da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato da 2 mila a 4 mila dinari. (ITALPRESS)