Meloni sul superbonus: “Lavoriamo a una soluzione per le migliaia di aziende in difficoltà”

Il Superbonus è “una misura niente affatto gratuita che persa per circa 2mila euro sulle spalle di ogni italiano, anche senzatetto, anche neonato”: lo ribadisce Giorgia Meloni.

Nel “Diario di Giorgia”, il premier sottolinea che la misura ha avuto un impatto enorme sulle casse dello Stato e di conseguenza sulle tasche dei cittadini “perché dove c’è un creditore c’è anche un debitore e quel debitore sono i contribuenti italiani”.

Il video su Facebook gli Appunti della Meloni: dal Superbonus ai migranti

“Siamo tornati a occuparci anche dell’annosa vicenda del superbonus, non è la prima volta che il governo si occupa di questa materia, abbiamo dovuto tornarci sopra, per cercare ancora una volta di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti”. Così la Meloni, nel suo appuntamento video Gli appunti di Giorgia, sul tema del superbonus.

Meloni: il superbonus costa 105 miliardi, 2000 euro a italiano

“Il superbonus dal mio punto di vista l’ho detto, lo ripeto, – aggiunge – nasceva con intenti condivisibili, ma la misura è stata scritta così male, è fatta così male, che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere “ll costo totale” del superbonus, che “è attualmente è di 105 miliardi di euro e questo è interessante perché io ricordo quando qualcuno che aveva inventato questa misura fatta così, andava in giro in campagna elettorale a dire che grazie a lui si poteva gratuitamente ristrutturare casa. però c’è un problema che quando lo Stato fa qualcosa non è mai gratuito, perché i soldi che spende sono soldi dei contribuenti”.

Lavoriamo per evitare che migliaia di aziende rischiano il tracollo

“La misura non era affatto gratuita ma è una misura che ovviamente impatta sulle casse dello Stato perché dove c’è un creditore c’è anche un debitore, e quel debitore sono i contribuenti italiani allora ovviamente questa cosa qui ha bisogno di essere sistemata, perché intanto ci sono state moltissime truffe” pari a “nove miliardi di euro di truffe, cioè di lavori che non sono stati fatti”. “Oggi abbiamo migliaia di aziende – avverte – che rischiano il tracollo e siccome l’abbiamo ereditato noi questo problema, adesso dobbiamo cercare una soluzione, per evitare che migliaia di aziende rischiano il tracollo”.

“Sui migranti è cambiato il rapporto con la Ue”

“Sui migranti – ricorda la Meloni – è sotto gli occhi di tutti che le conclusioni rappresentano un totale cambio di paradigma e di approccio. Entrano nelle conclusioni del Consiglio europeo concetti come che l’emigrazione è un problema europeo e necessita dirisposte europee, con stesse risorse e adeguate risorse per le diverse rotte”. E il premier ricorda una verità inoppugnabile: “Questo non si era mai ottenuto e lo considero una grande vittoria”.

E sui fondi a disposizione del governo, ricorda il premier, abbiamo approvato un decreto sulla spesa dei fondi europei a partire dal Pnrr. “Abbiamo fatto un decreto per trasformare risorse in risposte per i cittadini e in sviluppo” accorpando le competenze su “una struttura che segue e monitora e tratta tutti i fondi”.