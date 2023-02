Lgbt, Bellucci: “Il governo non patrocinerà mai iniziative su carriere alias. Noi contro il gender a scuola”

Carriere alias? Gender a scuola? Ma quando mai. Nessun patrocinio e nessun supporto da parte del Governo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’iniziativa organizzata dalla ‘Adl a Zavidovici Onlus’. Né l’esecutivo né il ministero hanno mai avuto intenzione di patrocinare un incontro a Brescia che si terrà il 7 marzo. Tema: ‘superamento del binarismo’ sessuale e del ‘processo di transizione e ricadute sulla scuola; nome di elezione, carriere alias’. L’allarme era stato dato dall’Associazione Pro Vita. Ma è il viceministro del Lavoro di Fdi, Maria Teresa Bellucci a scanzare ogni legame con l’iniziativa Lgbt e a chiarire. E’ l’eredità della scorsa legislatura.

Bellucci: “Il governo non patrocina iniziative su carriere alias”

“Ci tengo a precisare che non esiste alcun patrocinio o supporto diretto da parte dell’attuale Governo. L’obiettivo prioritario dell’esecutivo Meloni è la tutela del superiore interesse del minori. E il contrasto di qualsiasi forma di strumentalizzazione, compresa quella a servizio dell’ideologia gender”. Se ancora non fosse chiaro, il viceministro chiarisce la posizione del governo: “Un approccio che si pone in piena rottura rispetto a quanto fatto dagli esecutivi a trazione Pd – M5S. L’iniziativa sulla carriera alias, che ha luogo a Brescia, non rappresenta in alcun modo le idee di questo esecutivo; piuttosto è l’eredità dell’aggiudicazione di un bando Pon avvenuto nella scorsa legislatura”.

Gender a scuola: “Il governo in totale rottura con gli esecutivi di sinistra”

Un’iniziativa che “dà dimostrazione – prosegue Bellucci- di come per le Sinistre vengano prima gli interessi di certi adulti di imporre falsa legittimità educativa e scientifica a teorie gender; che nulla hanno a che fare con i bisogni psicologici e di rispetto delle tappe evolutive dei minori”. Pertanto va giù duro contro l’iniziativa bresciana: “Reputo i contenuti di tale iniziativa lesivi della salute e del benessere delle persone di minore età. Le quali dovrebbero vedere le Istituzioni impegnate sempre e comunque nel garantire la migliore educazione e il rispetto del loro equilibrio psico-fisico. La segnalazione proveniente dall’associazione ‘ProVita e Famiglia’ è meritevole di attenzione e conferma che la Sinistra, quando governa, lo fa calpestando il rispetto e la tutela dell’educazione di bambini e adolescenti”, ha concluso.