Lavoro, Fesica Confsal incontra il viceministro Bellucci. Mariani: “Dialogo proficuo che fa ben sperare”

Un incontro positivo ispirato alla collaborazione sul delicato terreno dell’occupazione. Una delegazione di Fesica Confsal e Confsal Pesca è stata ricevuta dal viceministro al Lavoro e alle politiche sociali Maria Teresa Bellucci. Un tavolo proficuo per ribadire – si legge in una nota dell’organizzazione sindacale – temi e necessità provenienti dal mondo associativo e del lavoro. “Con la possibilità – si legge – di una collaborazione costante fra le Federazioni ed il ministero del Lavoro. E, per le deleghe assegnate dal presidente del Consiglio e dal ministro , con il viceministro Bellucci”

Fesica Confsal e Confsal Pesca incontrano il viceministro Bellucci

Tanti i temi tratta durante il colloquio. Dal fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato alla mancata erogazione della Cisoa per i pescatori. Dall’importanza dei voucher per il lavoro (anche di un giorno) alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Valorizzando – spiega il sindacato -proposte di legge valide “ma arenate in commissione”. Dal supporto che occorre ai lavoratori con disabilità alla valorizzazione di una riforma dei centri per l’impiego per un giusto matching tra domanda ed offerta. E ancora l’importanza del privato a sostegno di alcuni servizi pubblici non brillantemente a sistema insieme alla riforma del reddito di cittadinanza.

Mariani: “Un primo incontro istituzionale che fa ben sperare”

“Abbiamo proseguito gli incontri istituzionali che secondo noi – ha affermato il segretario generale Fesica Confsal Bruno Mariani – rappresentano un valore aggiunto per il proseguo delle attività. Che le parti sociali debbono svolgere a garanzia delle loro funzioni e delle indicazioni che gli iscritti danno”, Un ringraziamento – conclude Mariani – va al viceministro Bellucci per averci ricevuto. E per la sensibilità mostrata sui certi temi. Ma soprattutto per la piena disponibilità a fare il possibile su quanto abbiamo illustrato. Abbiamo avuto garanzia, da qui in avanti, del proseguo dell’interlocuzione con le nostre Federazioni”.