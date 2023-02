Lettera con minacce di morte al ministro Tajani: rafforzate scorta e vigilanza alla Farnesina

Il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto alla Farnesina una lettera con minacce di morte.

Il ministero degli Esteri da giorni ha rafforzato i controlli di protezione a tutto il personale, con sorveglianza rafforzata dell’edificio e verifica della corrispondenza e di ogni materiale in entrata nella sede di Roma. Lo riferiscono fonti parlamentari aggiungendo che le stesse procedure di rafforzamento della protezione vengono adottate in tutte le rappresentanze nel mondo.

Da Lega a Italia Viva: la solidarietà del mondo politico

In queste ore stanno arrivando le attestazioni di solidarietà del mondo della politica. In una nota, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rivolge a Tajani “solidarietà e vicinanza per le minacce subite. Bene la condanna delle forze politiche all’ennesima grave intimidazione rivolta ad un esponente delle istituzioni”.

“Solidarietà al ministro Antonio Tajani, altro esponente del governo oggetto di vergognose minacce. Nessuno si fa intimidire, avanti nell’azione di buon governo del centro-destra”. Così su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La Lega esprime solidarietà e vicinanza al ministro Tajani. Le vergognose e vigliacche minacce di morte inviate al ministro, confermano che il governo di centrodestra sta lavorando nella giusta direzione. Auspichiamo che vengano presto individuati i mittenti e invitiamo tutte le forze politiche ad abbassare i toni per il bene del Paese”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Dall’opposizione tra i primi a intervenire è Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei Deputati, che parla di “inaccettabile clima di tensione nel quale si cerca di relegare il Paese. Noi però non lo consentiremo e, tra la gente e in Parlamento, saremo a difesa delle nostre istituzioni e del profondo significato che rappresentano”.

Schifani sulle minacce a Tajani: “Lo Stato non si fa intimidire”

Esprime solidarietà e vicinanza per le minacce ricevute”, anche il capogruppo di Noi moderati-Civici d’Italia al Senato, Antonio De Poli. “E’ un gesto ignobile e vigliacco che merita la condanna da parte di tutte le forze politiche”.

“Lo Stato non si può fare intimidire – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – Al vice presidente del Consiglio Antonio Tajani vanno la solidarietà e la vicinanza mia personale e dell’intero governo regionale. Conosco bene il ministro degli Esteri e sono certo che proseguirà, senza tentennamenti, nella sua azione di governo e nel mantenere alta l’attenzione e la sicurezza nei confronti delle nostre sedi diplomatiche nel mondo, alcune delle quali di recente sono state oggetto di intimidazioni”.