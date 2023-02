Hager, rapita a 4 anni dal padre libico: Tajani al lavoro per riportare la bimba dalla madre in Italia

Rapita undici mesi fa dal padre libico, la piccola Hager, 5 anni, è al centro di un caso internazionale per il quale si è attivata in queste ore anche la Farnesina.

Federica Federici, la 32enne romana madre della bambina, ieri ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La vicenda che, è stata ricostruita da numerosi giornali e anche in alcune trasmissioni tv, nasce come una storia d’amore. Federica conosce Mohamed Abdallah Ali Bouamid, a Malta, nel 2016. Lei ha 25 anni, lui tre di più. Lei è lì per imparare l’inglese. Lui è lì al seguito di sua sorella, diplomatica libica. Mohamed e Federica si innamorano, lei si converte all’Islam per lui. A Malta, si celebra il matrimonio secondo il rito musulmano. Poi Federica rimane incinta: la coppia torna in Italia. Hager cresce, ma Mohamed non si integra nel nostro Paese. Non lavora, non impara l’italiano. Decide di tornare in Libia portando con sè la bambina. È il 9 marzo 2022: la scusa è di far visita alla sua famiglia ma il suo piano era quello di rapire la figlia e tenerla per sempre in Libia.

Riportiamo a casa Hager: il tam tam corre sui social

Da undici mesi Federica chiede di riavere indietro sua figlia e ha lanciato appelli in tv e sui giornali.