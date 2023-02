Le 100 azioni in 100 giorni del governo Meloni: “Sempre dalla parte dell’Italia” (slide e video)

“100 giorni di Governo, 100 giorni trascorsi a lavorare intensamente nell’interesse dell’Italia, 100 giorni di importanti traguardi, 100 azioni in 100 giorni”. Giorgia Meloni traccia un bilancio dei primi tre mesi del suo esecutivo, elencando i provvedimenti finora varati dal governo. “Potevamo fare di più? Si può sempre fare di più, si deve sempre fare di più e meglio. Ma io sono soddisfatta del fatto che non sia passato neanche un giorno senza che abbiamo tentato di dare almeno una risposta, sempre dalla parte dell’Italia”, afferma la presidente del Consiglio in un videomessaggio (qui e in basso il video completo) trasmesso sui suoi canali social.

Cento giorni con Meloni: la lotta all’immigrazione

“Dalla lotta all’immigrazione illegale con il decreto sulle Ong e il riconoscimento da parte della Ue della necessità di affrontare il problema in modo strutturale, come chiesto dall’Italia, fino alla gestione dell’immigrazione legale, abbiamo cominciato a difendere i nostri confini dai trafficanti di esseri umani”, è una delle priorità elencate nel video tra le cento cose fatte in cento giorni dal governo Meloni.

La lotta alla mafia e alla criminalità

Poi il tema della criminalità. “Dai provvedimenti contro la mafia, come il mantenimento del carcere ostativo fino al contrasto all’illegalità fatto anche con controlli a tappeto nelle stazioni, e avviando le procedure per oltre 10mila assunzioni nelle forze dell’ordine, abbiano impresso un cambio di passo dello Stato nel contrasto all’illegalità”.

Italia protagonista all’estero

Tanti le azioni anche sul fronte della politica estera, in una fase particolarmente delicata. “Dal sostegno all’Ucraina fino al piano Mattei per l’Africa, passando per oltre 60 contatti e incontri con i leader di altrettante nazioni abbiamo proiettato l’Italia come nazione di nuovo protagonista a livello internazionale”.

L’aiuto alle imprese

“Dalla proroga per le agevolazioni alle imprese del Sud alla valorizzazione delle produzioni di qualità, fino alla presentazione del progetto per trasformare gli uffici postali in sportelli unici della pubblica amministrazione, per garantire il diritto di tutti ad avere servizi facili e veloci, abbiamo voluto stabilire il principio che ogni cittadino, ogni Comune, ogni territorio deve avere la stessa attenzione”, è una delle questioni affrontate sul piano economico, come anche la tutela del made in Italy: “Dal decreto per tutelare i settori produttivi strategici fino alla nascita del Comitato per il made in Italy, passando per la battaglia che ci ha consentito di scongiurare l’esclusione di vino, carne rossa e salumi dai finanziamenti europei per la promozione dei prodotti agricoli, abbiamo ribadito che l’Italia intende difendere le sue infrastrutture, il suo marchio, le sue eccellenze”.

La lotta al caro bollette

Caro energia, in gran parte disinnescato dalla manovra. “Dall’investimento di 30 miliardi per abbassare il prezzo delle bollette per famiglie e imprese, all’aumento di produzione di energia rinnovabile, di estrazione di gas nei nostri mari, fino alla battaglia, vinta, per un tetto europeo al prezzo del gas, abbiamo contribuito a difendere la sicurezza energetica italiana”.

Uno stato più equo e più giusto

“Dallo sblocco dell’accordo europeo sulla tassazione delle multinazionali, sul quale l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, alla norma per mettere un tetto allo stipendio dei manager delle banche salvate dallo Stato, fino alle modifiche al superbonus, perché si potesse impedirne gli abusi, abbiamo varato i primi provvedimenti per garantire uno Stato che sia più equo e giusto”, è un’altra delle priorità a cui fa riferimento la Meloni, come nel video a seguire pubblicato sui social.

