Lazio, i primi nomi degli eletti. Rocca: la mia prima delibera sarà sui tempi d’attesa al Pronto soccorso

Il Consiglio regionale del Lazio cambia volto e colore. E per i cinquanta scranni della Pisana è Fratelli d’Italia a primeggiare. FdI solo nella Capitale potrebbe portare a casa 13 consiglieri regionali. Secondo il Messaggero sono già dentro l’ex europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli, l’ex consigliere provinciale Marco Bertucci, l’ex senatore Fabio De Lillo, il sindaco di Bellegra Flavio Cera, i consiglieri regionali uscenti Antonio Aurigemma, Laura Corrotti, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Giancarlo Righini, la vicesindaco di Nemi Edy Palazzi, e poi Micol Grasselli e Emanuela Mari (ovviamente non è ancora una lista ufficiale).

Rocca: con me andranno avanti i migliori

Il neoeletto Rocca intanto delinea quali saranno le sue prime mosse da governatore del Lazio. “La cooperazione istituzionale tra Governo e Regione è una carta fondamentale per la crescita del Lazio – dice al Messaggero – Non sprecheremo questa grande opportunità. Andranno avanti i migliori. Nella mia attività professionale, da manager della sanità a guida della Croce Rossa italiana e internazionale, ho sempre scelto le persone sulla base delle loro competenze. Non saremo affatto una Regione politicamente arroccata”.

“Dobbiamo pensare al Giubileo che è dietro l’angolo”

“Abbiamo un Giubileo che è dietro l’angolo. Quello del 2025. Vanno messi subito – continua Rocca – in piena funzionalità tutti i Pronto Soccorso. Questo è fondamentale. Occorre dare l’impressione, ma concreta e non d’immagine, che la sicurezza sanitaria a Roma e nelle altre città che saranno coinvolte nell’Anno Santo sia una condizione garantita al meglio. – ha aggiunto Rocca – Chiederò uno sforzo straordinario a tutte le aziende dei trasporti per la massima efficienza nella mobilità di chi arriva per questo grande evento. L’ammodernamento del sistema infrastrutturale riguarda anche il Giubileo. Bisogna evitare che Roma venga congestionata e insieme occorre rendere efficiente il sistema della mobilità per far raggiungere ai turisti e ai pellegrini gli oltre 370 Comuni del Lazio”.

La prima delibera sarà sulla Sanità da rimettere in ordine

Sulla giunta regionale afferma: “Non mi lascerò imporre alcun nome. Ma il clima nella coalizione è ottimo e non c’è aria di imposizioni. Non so se prenderò l’interim della sanità, non l’ho ancora deciso. Ma certamente per la mia esperienza nel campo, seguirò molto da vicino questa materia che è quella cruciale – ha detto ancora Rocca – In essa si gioca molto del necessario riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e del recupero della dignità per le persone che vivono nel Lazio. Mai più degenti che negli ospedali stanno per giorni e giorni abbandonati su qualche barella. La mia prima delibera sarà infatti sui tempi di attesa nei Pronto Soccorso”.