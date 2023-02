La minaccia di Putin: «La Russia potenzierà le sue forze nucleari». L’Ucraina teme un’ondata di attacchi

La Russia presterà «maggiore attenzione» al potenziamento delle sue forze nucleari. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in un messaggio in occasione del Giorno dei difensori della Patria e a due giorni dal suo annuncio sulla sospensione della partecipazione al trattato Start. «Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare», ha detto Putin, aggiungendo che per la prima volta quest’anno saranno schierati i missili balistici intercontinentali Sarmat, un’arma in grado di trasportare più testate nucleari.

L’Ucraina teme un’ondata di attacchi della Russia

La Russia sta rafforzando le sue posizioni sul fronte. l’Ucraina si aspetta una nuova ondata di attacchi mentre si avvicina il primo anniversario dell’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo stato maggiore ucraino osserva l’attività del nemico e in particolare sottolinea che le forze russe hanno concentrato i loro sforzi per «operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk». In particolare, proseguono i combattimenti intensi intorno a Bakhmut. E con aerei da ricognizione, le forze di Mosca stanno cercando di rendere più precisi i loro attacchi di artiglieria. Attacchi russi sono stati respinti dagli ucraini vicino ad Avdiivka e Shakhtarsk.

La Svezia apre sulla fornitura di carri armati Leopard

La Svezia apre alla possibilità di inviare, come altri Paesi europei, alcuni dei suoi 120 carri armati Leopard all’Ucraina. «Siamo aperti a questo e siamo in stretto contatto con la Germania al riguardo», ha dichiarato il ministro svedese della Difesa, Pal Jonson, all’agenzia di stampa Tt. Riferendosi all’ultimo pacchetto di aiuti militari e civili messo a disposizione dal Paese scandinavo, che include veicoli corazzati e forniture per l’artiglieria, Jonson ha spiegato che si tratta del principale contributo della Svezia all’Ucraina in termini di equipaggiamento per la guerra di terra. E ha aggiunto che in Parlamento sta crescendo la disponibilità a inviare anche dei carri armati.