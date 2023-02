Israele: approvata la legge che revoca la cittadinanza ai terroristi condannati

Notiziario Mednews – La Knesset ha approvato mercoledì in terza e ultima lettura, con 94 voti a favore e 10 contrari, una legge volta a revocare la cittadinanza a terroristi condannati che ricevono finanziamenti dall’Autorità Palestinese o da un ente associato. La legge, un emendamento alla legge israeliana sulla cittadinanza del 1952, si applica sia a cittadini israeliani che a residenti permanenti incarcerati a seguito di una condanna per terrorismo, favoreggiamento del terrorismo, attacco alla sovranità israeliana, istigazione alla guerra o aiuto al nemico in tempo di guerra, e dà facoltà al Ministro degli interni di revocare il loro status dopo un’udienza. Una volta revocata la cittadinanza, la persona perde il diritto d’ingresso in Israele.

L’Autorità Palestinese paga regolarmente vitalizi a terroristi condannati e il disegno di legge si applica anche a enti che lo versano per conto dell’Autorità Palestinese. La logica della legge è che i pagamenti a un terrorista da parte dell’Autorità Palestinese creano un vincolo d’autorità tra i due soggetti, permettendo che tali terroristi vengano privati della cittadinanza israeliana ed espulsi nei territori dell’Autorità Palestinese. Israele non è l’unico stato che prevede la revoca della cittadinanza ai terroristi.