Anche la Schlein si unisce al coro di “Partigiano portami via” , poi promette battaglia contro Meloni e il suo governo. “Abbiamo ottenuto questa vittoria e vi assicuro che è soltanto l’inizio. Non sarà un cammino facile, ma tutti insieme ce la faremo”, ha detto Elly Schlein ai suoi sostenitori che si sono riuniti al comitato sulla Prenestina. “Vi ringrazio, ho incontrato persone che mi hanno detto, cosa mi hai fatto fare? Erano 30 anni che non prendevo una tessera”, ha raccontato la segretaria dem. “Grazie a ogni singolo comitato, è la vostra vittoria. Il volto più credibile del cambiamento non ero io ma tutti voi”.