Il mondo dello sport in ansia per Roman Kostomarov: l’ex pattinatore russo è in fin di vita

Peggiorano le condizioni di Roman Kostomarov, l’ex pattinatore russo, vincitore della medaglia d’oro olimpica. Recentemente ha subito l’amputazione di entrambi i piedi e le mani dopo aver contratto la polmonite a cui sono seguiti gravi problemi circolatori. Secondo quanto riporta il quotidiano SportExpress, il 46enne ha avuto un ictus che ha portato al blocco dei vasi sanguigni nel cervello È quindi stato portato in terapia intensiva dove è stato sottoposto a plasmaferesi (la purificazione del sangue) per una sepsi del sangue.

Roman Kostomarov, dal ricovero d’urgenza al peggioramento

Il campione olimpico di pattinaggio artistico del 2006 è stato ricoverato d’urgenza lo scorso 10 gennaio nell’ospedale di Kommunarka, alla periferia di Mosca. Aveva la febbre altissima per una polmonite bilaterale. L’infezione si è però estesa nei giorni successivi in tutto il corpo. E Roman KostomarovVha sviluppato problemi di circolazione sanguigna, necrosi e sepsi, al punto che gli sono state amputati i piedi e le mani. Stava migliorando, ma poi nella notte tra lunedì e martedì le sue condizioni sono peggiorate.

Forse fatali le località molto fredde

«Ha avuto una seconda emorragia cerebrale, le sue condizioni ora sono gravi», hanno spiegato i medici dell’ospedale secondo quanto riporta Ria Novosti. In coppia con Tatyana Navka, oltre al titolo olimpico alle Olimpiadi torinesi, Kostomarov ha vinto due ori mondiali e tre europei. Chiusa l’attività agonistica, l’atleta classe ’77 ha continuato a esibirsi sul ghiaccio in show e manifestazioni. Spesso in località molto fredde, con temperature basse che potrebbero essergli state fatali.

La moglie era ottimista, ora c’è dolore

Dall’ottimismo al dolore. La moglie Oksana Domnina nei giorni scorsi nutriva molte speranze di recupero. La dottoressa Anna Korobkina aveva invece detto che il processo «di disintegrazione di tutti gli organi è iniziato. Considerando la gravità della situazione, molto probabilmente c’è un’insufficienza generale di più organi, inclusa l’insufficienza renale. L’edema nei reni era il risultato di molti gravi disturbi nel corpo».