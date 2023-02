Il ministro Lollobrigida inaugura Eos, la fiera della caccia. Berlato: “Un settore prezioso per il Paese”

Si è aperta oggi a Verona “EOS”, la fiera della caccia, del tiro sportivo, della pesca e della nautica. L’European Outdoor Show di quest’anno è ricco di espositori, con 357 aziende e 502 marchi, ma è ricco anche di eventi a corredo. Il primo evento è stato l’inaugurazione del padiglione 12, con l’annunciata presenza del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ha invece inaugurato lo stand dell’Associazione per la Cultura Rurale. “Basta fare due passi tra gli stand per capire quanto sia importante per il paese e per il suo tessuto produttivo l’indotto economico legato alla ciaccia alla pesca e agli sport all’aperto in generale. Qui vediamo aziende e operatori dei settori più disparati, è un mondo molto bello fatto di persone che ci credono con passione. Gli occupati nel settore sono circa 61.200. E’ importante che i cittadini capiscano l’importanza e l’eccellenza della nostra industria. Aziende che producono accessori, buffetteria, aziende di abbigliamento. E poi, tutto il comparto legato ai cani, al loro addestramento ed al loro benessere, dagli allevamenti all’alimentazione. Poi ci sono l’editoria di settore e il turismo venatorio. I cacciatori in Italia sono circa 8000.000″.

Eos a Verona per un mercato di appassionati che aiuta l’economia

L’impatto della caccia e del tiro sportivo in Europa è di circa 16,5 miliardi di euro annui, con una spesa pro capite annuale per cacciatore di circa 2.100 Euro. Solo le tasse di concessione governativa pagate annualmente da ogni cacciatore ammontano a circa 138.528.000 Euro, poi ci sono le tasse di concessione regionale di circa 67.200.000 Euro.

“E’ un mondo che parte della sinistra vorrebbe demonizzare ma che rappresenta delle passioni sane e utili sia all’economia che all’ambiente. Mi piacerebbe che si riuscisse ad affrontare la questione in termini non ideologici ed identitari, ma con pragmatismo e buon senso. Nel rispetto di tutti e nel superiore interesse della Nazione”, ha detto ancora Berlato.