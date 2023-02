“Giallo” sul melograno della Schlein: simbolo di prosperità, massoneria o inferi? I dubbi di Pedrizzi

Enrico Letta, alla segretaria in pectore del Pd Elly Schlein. , ha specificato Letta. Ma in tanti si siano chiesti se quella scelta, dal punto di vista politico, non sia stato un autogol. In primis, come ha scritto anche il sito “Dagospia”, il melograno è un simbolo di massoneria. “Nel cosiddetto Tempio Massonico, il melograno e indica la fecondità rappresentata dei molti semi collocati nello stesso frutto e simboleggia l’unione di tutti i Fratelli uniti nella Massoneria Universale”, spiega l’ex senatore Riccardo Pedrizzi, che ha fatto notare anche l’esistenza di una mitologia greca che fa riferimento a quel frutto come simbolo degli inferi. Quel dono botanico è stato salutato da tutti i giornali di sinistra come un bellissimo gesto simbolico di Enrico Letta, segretario uscente del Partito Democratico,, alla segretaria in pectore del Pd Un melograno, “simbolo di prosperità e fortuna” , ha specificato Letta. Ma in tanti si siano chiesti se quella scelta, dal punto di vista politico, non sia stato un autogol. In primis, come ha scritto anche il sito “Dagospia”, il melograno è un simbolo di massoneria. “Nel cosiddetto Tempio Massonico, il melogranosimboleggia l’unione di tutti i Fratelli uniti nella Massoneria Universale”, spiega l’ex senatore Riccardo Pedrizzi, che ha fatto notare anche l’esistenza di una mitologia greca che fa riferimento a quel frutto come simbolo degli inferi.

Il melograno della Schlein e i dubbi di Pedrizzi

“A parte l’involontaria gaffe del segretario uscente, che avrebbe dovuto definire il fiore una melagrana’, secondo i codici ‘boldriniani’ della sinistra italiana, la scelta di una pianta di nicchia, sconosciuta all’immaginario popolare, consegna al Pd un profilo ancor più radical-chic rispetto ai tempi della Quercia, che invece rappresentava le radici, la solidità dei valori e il baricentro delle politiche dei lavoratori. Del resto, lo stesso profilo umano della Schlein, alto borghese, figlia di famiglia facoltosa, studentessa nelle migliori università e solo recentemente tesserata col Pd, è coerente con il melograno ma non con la storia del partito e del popolo che è chiamata a rappresentare…”, dice Riccardo Pedrizzi, ex presidente della Commissione Tesoro e Finanze del Senato con An.

Dalla massoneria al mito della bella Persefone

“Con un pizzico di ironia, è il caso di consigliare alla Schlein un ritorno al radicamento nei valori e nei simboli delle Feste dell’Unità, salamella e tortellini, anche perché qualcosa non torna anche sul significato simbolico del fiore donato da Letta a esprimere salute e fiducia nel futuro. A noi risulta che il melograno, nella mitologia greca, sia associato al mito della bella Persefone, rapita da Ade, dio dell’oltretomba, e da questi indotta a mangiare sei chicchi di melagrana e perciò condannata a ritornare ogni anno negli inferi e a restarci per un numero di mesi pari ai semi ingeriti. Per non parlare del fatto che nella simbologia massonica, il frutto evoca l’unione di tutti i fratelli nella massoneria universale. La divisione in logge e in semi starebbe ad indicare l’individualità dei massoni preservata nell’unità, rafforzata grazie alla cultura e protetta dall’esterno grazie alla scorza esterna”, conclude Pedrizzi.

La consegna del frutto da parte di Letta